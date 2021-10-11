NÓNG: Hồ Văn Cường chính thức xin lỗi, làm rõ mối quan hệ với CEO Bình Dương và "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang

Mở đầu bài viết, Hồ Văn Cường gửi lời xin lỗi đến khán giả vì lên tiếng chậm trễ và làm phiền mọi người vì những ồn ào trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, giọng ca nhí còn lên tiếng làm rõ mối quan hệ với CEO Bình Dương và "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang.

Hồ Văn Cường khẳng định không liên hệ hay nhờ vả Nhâm Hoàng Khang: "Con cũng có đôi lời xin gửi đến cô Phương Hằng, con xin ghi nhận và cảm ơn thiện chí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con. Hôm nay con xin được đính chính con không nhờ ai, con cũng không liên hệ anh NHK (Nhâm Hoàng Khang - PV) và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy, con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh NHK như lời anh ấy nói với cô Phương Hằng".

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng gửi đặc biệt tới cố ca sĩ Phi Nhung - mẹ nuôi của mình: "Con cũng xin thông báo phía bên công ty cũng đã giải quyết cho gia đình con , ngày hôm nay con đã nhận được tiền cát xê 5 năm qua nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ, việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới, con cũng có những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ, con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con".

Hồ Văn Cường và mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung.

Nguyên văn bài đăng của Hồ Văn Cường:

"Dạ con xin chào quý khán giả, cô chú, anh chị và các bạn. Phải đên tận hôm nay con mới sắp xếp được thời gian để xin được nói một vài lời về việc giữa con và mẹ Nhung mà dạo gần đây mọi người luôn nhắc đến.Thật sự bản thân con chưa bao giờ muốn vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm hai mẹ con cả.

Hôm nay con chính thức lên tiếng về vấn đề của con trong thời gian qua. Trước tiên con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng một thời gian dài nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập, con cảm thấy rất áp lực, nên con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên con không biết phải nói thế nào cho phải, con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm.

Con xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị thời gian qua đã quan tâm đến câu chuyện và cuộc sống của con. Những chuyện không hay xảy ra khiến cuộc sống của con xáo trộn rất nhiều, có người thương, người ghét nhưng con cũng đủ lớn để hiểu là một người của công chúng con phải biết chấp nhận. Con sẽ luôn trân trọng tình thương mọi người dành cho con và con hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa.

Con cũng có đôi lời xin gửi đến cô Phương Hằng, con xin ghi nhận và cảm ơn thiện chí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con. Hôm nay con xin được đính chính con không nhờ ai, con cũng không liên hệ anh NHK và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy, con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh NHK như lời anh ấy nói với cô Phương Hằng.

Và con cũng xin thông báo phía bên công ty cũng đã giải quyết cho gia đình con , ngày hôm nay con đã nhận được tiền cát xê 5 năm qua nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ, việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới, con cũng có những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ, con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con. Mọi chuyện đã được giải quyết, con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đi và mong cođể mẹ có thể an nghĩ nơi xa . Bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa.

Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con. Và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại. Hiện facebook cá nhân, fanpage và YTB của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin được được gửi trả lại. Con sẽ thông báo cho mọi người khi con có facebook và fanpage mới. Hi vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con. Con xin cảm ơn mọi người".

Trước đó ít phút, Diễm Phạm - quản lý cố ca sĩ Phi Nhung cho đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn vào cát xê cho Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường và bố mẹ trong buổi chiều làm việc với bà Diễm Phạm.

"Theo lời chị Diễm Phạm, vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường đã giải quyết xong như đã hẹn. Tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu chị Võ Ngọc Thu đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank, đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị Thu giữ. Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vần đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi", quản lý cố ca sĩ viết.