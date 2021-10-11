Trang Khàn tố Hồ Văn Cường 'vong ơn bội nghĩa', em trai Phi Nhung lên tiếng: 'Thương chị, xin hãy nghĩ và hiểu cho chị'

Trước những ồn ào trên, em trai Phi Nhung chính thức lên tiếng. Nguyên văn chia sẻ của em trai Phi Nhung:

Sau khi ca sĩ Phi Nhung ra đi, vụ việc liên quan đến vấn đề tiền nong trước đó của con nuôi Hồ Văn Cường lần nữa bỗng được cư dân mạng đào lại và bàn tán. Vào chiều tối 9/10, nữ CEO tiếp tục livestream nói đến tiền nong giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường. Bà cho rằng quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung nên sớm trả lại tiền cho Hồ Văn Cường. Khi biết thông tin này, tối cùng ngày, cựu người mẫu Trang Khàn đã đến nhà riêng để gặp và "chất vấn" mẹ con của nam ca sĩ. Ngoài ra, Trang Trần còn dọa đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà Phi Nhung.

Sau livestream ngày hôm qua giữa Trang Trần và Hồ Văn Cường, mình xin có đôi lời như sau.

"Với tư cách là em trai chị Phi Nhung, lời nói đầu mình xin chân thành cảm ơn tình cảm lớn lao của cả nhà FC đã dành cho chị trong quá khứ, hiện tại và đến cả mai sau.

Thứ nhất, Cường được chị chăm sóc, dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ cho tới khi chị ốm mất. Đó là tình cảm, tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con, nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư, tình cảm của chị.

Để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu, ý nghĩa chứ không phải quãng thời gian để kể công. Chị sẽ đau lòng lắm bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình bị tổn thương bởi người khác.

Thứ hai, dù chị đã được đưa về Mỹ nhưng tang lễ chính thức của chị vẫn chưa diễn ra. Xin hãy bình tĩnh lại và cho chị được an lòng yên tĩnh những ngày này. Chị vẫn luôn mong muốn fans của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và chừng mực.

Thứ ba, và đây cũng là điều quan trọng nhất. Quản lý Diễm Phạm đã chính thức lên tiếng về trách nhiệm của mình. Cô đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của Cường đều do mình phụ trách, nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý Diễm Phạm giải quyết.

Chị hoàn toàn không liên tới chuyện này. Sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý.

Một lần nữa, xin tất cả hãy nén lại chờ tới ngày tang lễ chính thức của chị được diễn ra. Thương chị, xin hãy nghĩ và hiểu cho chị. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả".

Hồ Văn Cường và nữ ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trước những dòng trạng thái đó, anh cho biết tang lễ của chị gái ở Mỹ vẫn chưa được diễn ra, cho nên anh mong muốn mọi người hãy giữ bình tĩnh. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường dù gì cũng là đứa con được ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ, đó cũng là cái duyên và nữ ca sĩ chắc hẳn không muốn các con mình tổn thương.