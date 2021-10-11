Vừa lên tiếng ủng hộ Hồ Văn Cường, thắc mắc "không hiểu vì sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé" Facebook Tóc Tiên đã "bay màu"

Hậu trường 11/10/2021 17:40

Dòng status bênh vực Hồ Văn Cường của Tóc Tiên được cư dân mạng ủng hộ.

Hồ Văn Cường và ồn ào tiền cát-xê với phía quản lý cố ca sĩ Phi Nhung là vấn đề được quan tâm nhất ngày hôm nay. Sau khi nhận được toàn bộ tiền cát-xê và giải quyết xong ồn ào với phía công ty của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường cũng lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. 

Dù vậy, những câu chuyện bên lề vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Giữa những tranh cãi của người trong showbiz, ca sĩ Tóc Tiên cũng lên tiếng về quan điểm của mình. Cụ thể, khi một thành viên trong BTC chương trình Vietnam Idol Kids nói về chuyện của Hồ Văn Cường và ủng hộ ca sĩ nhí, phía dưới bài đăng của người này, Tóc Tiên đã để lại bình luận.

Vừa lên tiếng ủng hộ Hồ Văn Cường, thắc mắc 'không hiểu vì sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé' Facebook Tóc Tiên đã 'bay màu' - Ảnh 1

Tóc Tiên - một trong 3 giám khảo của Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 mà Hồ Văn Cường tham gia. 

Theo đó, người này khẳng định thời điểm tham gia thi thì Hồ Văn Cường đã rất hot, rất nhiều người muốn tài trợ cho em ăn học đến lớn. Gia đình em thì rất rất hiền, em cũng được trường học tài trợ tiền học phí.Cô mong những ai đang chỉ trích hãy để em được yên, sống đúng với lứa tuổi của mình. Bởi còn rất nhiều chuyện uẩn khuất bên trong nhưng BTC cũng không thể thay Hồ Văn Cường lên tiếng được

"Hồi đó nhà Cường rất khó khăn, đi thi muốn tìm em phải gọi nhờ người nhắn giúp, lên thi 2 mẹ con ngồi 1 góc nhìn rất thương, hiểu hoàn cảnh em nên mình đề nghị công ty chi phí đi lại cho 2 mẹ con đến khi vào vòng trong.

Lọt vào vòng trong Cường vẫn giữ thái độ rụt rè nhút nhát, nhưng rất siêng luyện hát và nghe lời, ngoan lắm. Dĩ nhiên chi phí đi lại ăn ở công ty vẫn lo.

Khi vào vòng trong em đã thu hút rất nhiều khán giả vì giọng hát cũng như hoàn cảnh của mình, nói thật lúc ấy ai không nghĩ em sẽ nằm trong top 5, lúc ấy nhiều người thấy hoàn cảnh em khó khăn đều muốn tài trợ lo cho em ăn học. Mẹ em thì khỏi nói, rất rất hiền.

Sau khi em đoạt giải, bản thân BTC cũng làm thủ tục gấp để chuyển em tiền vì biết hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu mẹ em đích thân lên ký nhận lãnh, sau đó nghe em được trường học tài trợ học phí ai cũng vui, thấy em hoạt động giải trí nhiều cũng mừng cho em.

Dù ai nói gì, tôi vẫn tin Hồ Văn Cường là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan, có những chuyện đã qua cũng ko muốn khơi dậy, hãy để đứa nhỏ được yên và sống đúng lứa tuổi của nó", nguyên văn chia sẻ của một thành viên BTC cuộc thi Hồ Văn Cường từng tham gia. 

Vừa lên tiếng ủng hộ Hồ Văn Cường, thắc mắc 'không hiểu vì sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé' Facebook Tóc Tiên đã 'bay màu' - Ảnh 2

Ảnh: Bí mật showbiz.

Dưới phần bình luận, cô chia sẻ thêm về Cường: "Có những chuyện uẩn khuất chỉ BTC mới biết, nên rất thương thằng bé", "Những người ngoài họ đâu biết sự thật bên trong, còn mình cũng không thể nói hết những uẩn khuất thay nó được"....

Ngay sau đó, Tóc Tiên - một trong 3 giám khảo của Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 để lại ý kiến. Nữ ca sĩ 8X thắc mắc: "Em chỉ không hiểu nổi sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé". Ngay lập tức, chia sẻ của Tóc Tiên thu hút sự chú ý của cư dân mạng và những bình luận trái chiều.

Vừa lên tiếng ủng hộ Hồ Văn Cường, thắc mắc 'không hiểu vì sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé' Facebook Tóc Tiên đã 'bay màu' - Ảnh 3

Vừa lên tiếng ủng hộ Hồ Văn Cường, thắc mắc 'không hiểu vì sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé' Facebook Tóc Tiên đã 'bay màu' - Ảnh 4

Vừa lên tiếng ủng hộ Hồ Văn Cường, thắc mắc 'không hiểu vì sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé' Facebook Tóc Tiên đã 'bay màu' - Ảnh 5

Tóc Tiên và Hồ Văn Cường trong hậu trường.

Vừa lên tiếng ủng hộ Hồ Văn Cường, thắc mắc 'không hiểu vì sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé' Facebook Tóc Tiên đã 'bay màu' - Ảnh 6

Trang cá nhân của cô hiện đang tạm khóa.

Trước những tranh cãi của dư luận, nhiều fan phát hiện trang cá nhân của Tóc Tiên đã khóa. Được biết, Tóc Tiên là một trong 3 giám khảo chấm Vietnam Idol Kids 2016 - năm Hồ Văn Cường quán quân. Trong hậu trường, cô thường xuyên quan tâm, hỏi han giọng ca nhí. 

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Hồ Văn Cường chính thức lên tiếng trên trang cá nhân sau nhiều ồn ào tiền cát-xê.

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