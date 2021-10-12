Hoa hậu Phương Lê dạy ngược Quế Vân vì dám lớn giọng mắng Hồ Văn Cường là "nghịch tử", còn nói câu thâm thúy

Những ngày qua, ồn ào tiền bạc giữa Hồ Văn Cường và quản lý cố ca sĩ Phi Nhung trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Câu chuyện bắt đầu từ việc CEO Bình Dương yêu cầu người quản lý của Phi Nhung trả lại tiền thưởng và cát-xê đi hát trong 5 năm qua cho Hồ Văn Cường.

Mọi chuyện trở nên ồn ào hơn khi cánh nghệ sĩ, ê-kíp Phi Nhung "mỗi người một ý" bàn về vấn đề này. Thậm chí, cựu mẫu Trang Trần còn tới tận nhà hỏi nam ca sĩ nhí về việc "có thuê/nhờ nữ CEO đòi tiền giùm hay không", nhưng Hồ Văn Cường không có bất cứ câu trả lời nào.

Việc Hồ Văn Cường im lặng khiến cựu mẫu bức xúc mắng "vong ơn bội nghĩa". Nhiều cộng sự thân thiết với Phi Nhung từ chuyên gia trang điểm tới bầu show hải ngoại lên tiếng trách móc Hồ Văn Cường. Chiều 11/10, quản lý Phi Nhung giữ đúng lời hứa, công khai trao toàn bộ cát-xê cho Hồ Văn Cường, kèm thêm 500 triệu - số tiền Phi Nhung từng hứa tặng con nuôi khi ra ở riêng.

Hồ Văn Cường trong buổi chiều làm việc với quản lý của mẹ nuôi.

Dù mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng nhiều sao Việt không liên quan tới sự việc này vẫn tiếp tục nói về ồn ào này khiến dư luận bức xúc. Điển hình như việc Quế Vân lớn tiếng mắng Hồ Văn Cường là "nghịch tử", nói nhiều câu khó nghe đối với thanh niên đáng tuổi con mình vào chiều 11/10.

Cụ thể, Quế Vân lớn giọng mắng cậu ca sĩ nhí, còn dùng nhiều từ khó nghe như "món nợ nghiệt duyên tình mẫu tử", "nghịch tử". Không những thế, chân dài còn lên giọng chê trách mẹ đẻ Hồ Văn Cường, cho rằng mẹ nào con nấy.

Quế Vân.

Bài đăng gây sốc của chân dài.

Phát ngôn gây sốc của Quế Vân bị cư dân mạng chỉ trích vì cô không có quyền mắng Hồ Văn Cường hay dùng những từ ngữ mang tính miệt thị một cậu bé mới 18 tuổi.

Sáng ngày 12/10, Hoa hậu Phương Lê lên tiếng chê trách, dạy ngược Quế Vân vì mắng Hồ Văn Cường. Bà mẹ ba con cho rằng, bản thân Quế Vân cũng là một người mẹ, có hai con nhưng lại buông lời ác độc với thanh niên đáng tuổi con mình, chẳng trách những người đàn ông bên cạnh lúc nào cũng "chạy mất dép".

Hoa hậu Phương Lê lớn tiếng mắng Quế Vân.

"Nhìn mặt mẹ đẻ nó như thế nào thì sẽ ra nó như vậy?'.

Thật sự tôi muốn nhìn mặt mẹ đẻ Quế Vân để xem cô thế nào mà đẻ ra một cô con gái yêu ai, lấy ai cũng nhảy dựng lên um xùm, và hết bị bỏ thê thảm đến bị đánh lên bờ xuống ruộng và đẻ con cha nó không chịu nhận.

Bạn cũng có con mà buông miệng độc ác với thằng đáng tuổi con mình thì tôi hiểu vì sao những người đàn ông của bạn lúc nào cũng cao chạy xa bay, bỏ dép không kịp nhặt.

Lớn rồi, đầu chắc 2 thứ tóc rồi mà nhìn sự việc chán thế bạn. Nhiều khi ở trong nhà còn chưa hiểu rõ ngoài ngõ, đừng xía vào bạn ơi, tất cả đều có lý do hết.

Nghịch tử nó đã làm gì? Chửi mẹ, đánh cha, cướp tiền cha mẹ..., nó có không?

Bạn có chắc chắn là từ nhỏ đến lớn bạn chưa bao giờ làm mẹ bạn buồn? Bạn là đứa con hoàn hảo mẹ bạn chắc hãnh diện lắm nhỉ? Tha cho nó đi bạn ơi", Hoa hậu Phương Lê chê trách Quế Vân.

Hoa hậu Phương Lê.

Phương Lê là người đẹp sinh năm 1979 tại Trà Vinh. Vào thời điểm năm 2017 cô đã xuất sắc là thí sinh đến từ Việt Nam vượt qua hơn 50 thí sinh đến từ các quốc gia khác để mang danh hiệu Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 về cho nước nhà. Cô hiện có cuộc sống sung túc bên chồng đại gia, ở biệt thự 200 tỷ.

Tháng 8 vừa qua, “Hoa hậu ở nhà 200 tỷ” còn tổ chức livestream để chuyển tiền cho người nghèo trong thời kỳ dịch bệnh này. Trên sóng livestream, nàng Hậu tuyên bố sẽ gửi mỗi người 300 ngàn đồng tiền mặt cho ai đang gặp khó khăn và để lại số tài khoản. Trong 3 ngày, cô gửi tặng người dân nghèo gần 1 tỷ đồng: “3 ngày qua, tôi cũng gửi tặng họ gần 1 tỉ rồi. Dịch bệnh, tôi có sức khỏe xem như một điều may mắn. Tiền để đó làm gì trong khi không khỏe. Tôi sẽ phát thêm một tuần nữa”.