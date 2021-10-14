Ở đâu có drama là ở đó xuất hiện Hoa hậu Phương Lê: Hết dạy dỗ Quế Vân lại đòi Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường

Cô hiện có cuộc sống sung túc bên chồng đại gia, ở biệt thự 200 tỷ. Biệt danh "Hoa hậu ở biệt thự 200 tỷ" gắn liền với tên tuổi của từ đó.

Phương Lê là người đẹp sinh năm 1979 tại Trà Vinh. Vào thời điểm năm 2017 cô đã xuất sắc là thí sinh đến từ Việt Nam vượt qua hơn 50 thí sinh đến từ các quốc gia khác để mang danh hiệu Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 về cho nước nhà.

Mỗi lần showbiz có "biến", drama "căng đét" là Phương Lê lại... xuất hiện, phát ngôn gây tranh cãi và đưa ra những quan điểm riêng. Mới đây, Phương Lê lại có màn khẩu chiến gay gắt với Quế Vân vì những tranh cãi quanh chuyện Hồ Văn Cường giải quyết tiền nong với quản lý cố ca sĩ Phi Nhung.

Dạy dỗ Quế Vân, khẩu chiến gay gắt

Khi Quế Vân lớn giọng mắng Hồ Văn Cường, còn dùng nhiều từ khó nghe như "món nợ nghiệt duyên tình mẫu tử", "nghịch tử". Không những thế, chân dài còn lên giọng chê trách mẹ đẻ Hồ Văn Cường, cho rằng mẹ nào con nấy. Chướng mắt, Phương Lê liền lên tiếng dạy dỗ Quế Vân.

"Nhìn mặt mẹ đẻ nó như thế nào thì sẽ ra nó như vậy?'.

Thật sự tôi muốn nhìn mặt mẹ đẻ Quế Vân để xem cô thế nào mà đẻ ra một cô con gái yêu ai, lấy ai cũng nhảy dựng lên um xùm, và hết bị bỏ thê thảm đến bị đánh lên bờ xuống ruộng và đẻ con cha nó không chịu nhận.

Bạn cũng có con mà buông miệng độc ác với thằng đáng tuổi con mình thì tôi hiểu vì sao những người đàn ông của bạn lúc nào cũng cao chạy xa bay, bỏ dép không kịp nhặt.

Lớn rồi, đầu chắc 2 thứ tóc rồi mà nhìn sự việc chán thế bạn. Nhiều khi ở trong nhà còn chưa hiểu rõ ngoài ngõ, đừng xía vào bạn ơi, tất cả đều có lý do hết.

Nghịch tử nó đã làm gì? Chửi mẹ, đánh cha, cướp tiền cha mẹ..., nó có không?

Bạn có chắc chắn là từ nhỏ đến lớn bạn chưa bao giờ làm mẹ bạn buồn? Bạn là đứa con hoàn hảo mẹ bạn chắc hãnh diện lắm nhỉ? Tha cho nó đi bạn ơi", Hoa hậu Phương Lê chê trách Quế Vân.

Bị đàn chị dạy dỗ, Quế Vân cũng không phải dạng vừa khi đáp lại với lời lẽ gây sốc: "Phương Lê là con nào ở cái showbiz này vậy? Một con chỉ rình ai ** ra là đớp. Chị mày ở trong showbiz từ khi mày vẫn chưa đẻ. Có khi hồi nhỏ hâm mộ chị lại nghẽo ngáp hát theo mấy bài hit của chị rồi cũng nên".

Hoa hậu ở biệt thự 200 tỷ cũng "bật" lại Quế Vân ngay trong đêm 12/10. Phương Lê mỉa mai Quế Vân là ca sĩ vô danh, chẳng có gì đáng tự hào khi tra mãi chẳng ra bài hit.

Gọi thẳng tên Phi Nhung và yêu cầu trả tiền cho Hồ Văn Cường

Khi ồn ào của ca sĩ quá cố và cậu con nuôi nổ ra, Phương Lê cũng ngay lập tức xen vào. Cô không ngại ngần chỉ thẳng tên Phi Nhung và nói: "Nó còn cha còn mẹ, tiền của nó, sao không đưa cho ba mẹ nó giữ để họ mát lòng mát dạ? Tại sao để thằng nhỏ lên xin lỗi mà mắt phải liếc liếc sợ sệt, ba mẹ nó cũng thế. Giống như họ sợ nói sai là một hồi sẽ chết vậy? Nếu là người mẹ nuôi có tình cảm thật sự thì đã xây cho nó 1 ngôi nhà đàng hoàng dưới quê rồi, cho nó nở mặt nở mày". Nàng Hậu cho rằng Phi Nhung nếu thương con thật đã không đem cậu lên mạng để dạy dỗ. Cho đến bây giờ, những lời nói tiêu cực mà nữ ca sĩ phải chịu đựng cũng là "quả báo".

Phát ngôn sốc về Jack

Khi sự việc Jack có con với bạn gái và đã chia tay, mỗi tháng chỉ chu cấp 5 triệu, Phương Lê dùng từ ngữ gây sốc, thậm chí còn nói nam ca sĩ là người "có tài nhưng vô đạo đức".

Bàn chuyện ly hôn của Đan Trường

Là người ngoài cuộc nhưng Phương Lê lại sẵn sàng bàn chuyện hôn nhân của người khác. Cô bị chỉ trích là kém duyên khi áp đặt chuyện tiền bạc lên hôn nhân của nam ca sĩ: "Cuộc vui nào rồi cũng tàn và sự thật là sự khập khiễng về văn hoá và quan trọng là sự thua kém tiền bạc cũng làm cho người ta không thể hoà hợp".

Xen vào chuyện Hoàng Anh ly hôn vợ Việt kiều, cho rằng vợ "bị bỏ là điều biết trước"

Cuối năm 2020, ồn ào Hoàng Anh ly hôn vợ Việt kiều tên Quỳnh Như gây chú ý, Phương Lê cũng xen vào bàn luận.

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 cho rằng Quỳnh Như thật sự quá ảo tưởng bản thân khi "dám lấy một người vừa trẻ vừa nổi tiếng thì giờ bị bỏ chẳng có gì tội nghiệp hết". Cô cho rằng Quỳnh Như chỉ ở nhà bán hàng online chăm con thì làm sao ông xã chấp nhận được. "Ở Mỹ mà sống như thế rất buồn chán, hụt hẫng! Với đàn ông, con cái là thứ không phải để níu kéo được họ đâu! Muốn giữ gìn người đàn ông bên cạnh, phụ nữ phải đẹp hơn, thành công hơn mỗi ngày và quan trọng không cần ghen nhưng giả vờ ghen", cô viết.

Dám "đá xéo" Lý Nhã Kỳ

Tháng 3/2021, khi chuyên gia trang điểm Minh Lộc qua đời, Phương Lê kể lại câu chuyện nam nghệ sĩ quá cố từng tâm sự chuyện Lý Nhã Kỳ hứa mua nhà cho anh. Ngay sau đó, Lý Nhã Kỳ bày tỏ bức xúc về thông tin trong status của Hoa hậu Phương Lê, cô không hề biết chuyện mua nhà nào hết. Và cho rằng, chia sẻ này của Phương Lê khiến gia đình Minh Lộc và Lý Nhã Kỳ hiểu lầm nhau, thậm chí có thể khiến công chúng ném đá cô vì cho rằng cô không giữ lời hứa với người đã mất.

Ngay sau đó, Phương Lê cũng lên tiếng đính chính và cho rằng, cô chỉ kể lại câu chuyện được nghe từ Minh Lộc, không có ý đá xéo ai.