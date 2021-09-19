Rộ tin Phi Nhung qua đời, Việt Hương gục khóc bên linh cữu, ông xã Hoài Phương lên tiếng đáp trả

Hậu trường 19/09/2021 15:48

Mới đây, thông tin Phi Nhung qua đời tiếp tục được lan truyền và khiến nhiều người xôn xao. Chồng Việt Hương đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến gia đình, bạn bè và các fan hâm mộ lo lắng. Được biết, nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy tính đến nay cũng đã được 25 ngày. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, hy vọng nữ nghệ sĩ mau chóng chiến thắng bệnh tật thì vẫn còn một số tin đồn sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

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Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thông tin Phi Nhung không qua khỏi, Việt Hương ngã quỵ bên linh cữu Phi Nhung tiếp tục khiến cư dân mạng hoang mang. Trước sự việc trên, một netizen đã vào tận trang cá nhân của ông xã Việt Hương để hỏi rõ ràng. Trước thông tin trên. chồng Việt Hương đã lên tiếng cảnh báo và đính chính đó hoàn toàn sai sự thật.

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Chồng Việt Hương lên tiếng đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình
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Vợ chồng Việt Hương - Ảnh: Internet

Chưa rõ việc tung ra tin đồn như vậy nhằm mục đích gì những hành động này quả thật là rất độc ác và cần được ngăn chặn mạnh mẽ. Trước đó, quản lý Phi Nhung cũng đã lên tiếng cho biết mọi người chỉ nên nghe tin về Phi Nhung thông qua người đại diện, người mẫu Xuân Lan, Việt Hương hoặc các nguồn chính thống để tránh những lời đồn thất thiệt.

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Từ khóa:   Phi Nhung mắc COVID-19 NS Việt Hương chồng Việt Hương

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