Công Vinh tiết lộ lý do livestream 'nóng' trước cổng ngân hàng sau khi nhận được sao kê

Hậu trường 17/09/2021 18:21

Mới đây, Công Vinh đã có lời giải thích cho hành động livestream "ngay và luôn" trước cổng ngân hàng thay vì mang chứng từ sao kê về nhà và ghi hình công bố để đảm bảo an toàn mùa dịch.

Chiều ngày 17/9, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng Vietcombank để làm thủ tục sao kê cũng như có buổi livestream trả lời về số tiền 177 tỷ từ thiện mà vợ chồng đã kêu gọi được trong đợt cứu trợ miền Trung vừa qua.

Buổi livestream được diễn ra trước cổng ngân hàng và chia sẻ rộng rãi qua trang fanpage của Thủy Tiên. Có thể do tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, vợ chồng nữ ca sĩ chỉ có thể giải thích những điểm chính về các thông số cũng như một vài thắc mắc của cư dân mạng xoay quanh vấn đề sao kê. Mọi chứng từ sẽ được đăng tải lên mạng xã hội sau. 

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Trang page của Thủy Tiên chia sẻ livesteam sao kê chỉ kéo dài hơn 11 phút - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Theo SAOStar, nhiều cư dân mạng cho rằng vợ chồng Thủy Tiên có thể lựa chọn cách livestream khác như đem chứng từ sao kê về nhà và ghi hình công bố, thay vì tập trung tại ngân hàng. Giải thích về thắc mắc trên, Công Vinh cho biết tất cả mọi chuyện đều là người thật việc thật nên anh muốn minh bạch về mọi thứ dù là nhỏ nhất, phòng trường hợp nhiều người thừa cơ vu khống, bịa đặt. 

 

 "Bản thân tôi tất cả mọi chuyện đều là người thật việc thật, vì chúng tôi phải đến tận ngân hàng để lấy sao kê tất cả mọi thứ. Mình phải minh bạch từ cái nhỏ nhất, chứ nhiều người vu khống về nhà chắc thay đổi hoặc là kết hợp cái này cái kia. Phải có bên thứ 3 chứng kiến, rõ ràng là như thế" - Công Vinh chia sẻ với SAOStar.

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Công Vinh muốn mọi thứ phải minh bạch, rõ ràng - Ảnh: Chụp màn hình

Trong livestream, thay mặt vợ, Công Vinh khẳng định không có việc kêu gọi quyên góp vào tài khoản cá nhân của nữ ca sĩ. Công Vinh cho biết: "Số tài khoản có đuôi 812 chỉ là tài khoản visa của Thủy Tiên dùng để đi chợ và tiến hành các giao dịch cá nhân".

Ngoài ra, nam cầu thủ cũng tỏ ra rất bức xúc vì thời gian qua đã bị mang tiếng xấu, bêu rếu khắp MXH. Công Vinh gay gắt tuyên bố sẽ khởi kiện những ai có hành vi lăng mạ, bôi nhọ và đặt điều xúc phạm hai vợ chồng. 

Hot: Thủy Tiên lần đầu lên tiếng về tin đồn 'tập dượt' trước buổi livestream sao kê chiều ngày 17/9

Hot: Thủy Tiên lần đầu lên tiếng về tin đồn 'tập dượt' trước buổi livestream sao kê chiều ngày 17/9

Tối qua, trên nhiều diễn đàn ồ ạt chia sẻ hình ảnh được cho là vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh có buổi "tập dượt" trước cho ngày livestream chính thức. Nữ ca sĩ sau đó cũng đã lên tiếng về thông tin này.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Công Vinh sao kê thủy tiên 177 tỷ

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