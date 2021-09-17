Thủy Tiên - Công Vinh ra ngân hàng sao kê, một nam ca sĩ yêu cầu 'lên phường' cùng lời giải thích gây choáng

Mới đây, sự kiện sao kê của Thủy Tiên và Công Vinh đã nhận về nhiều chú ý của dư luận. Một nam ca sĩ đã có bình luận nói lên quan điểm của mình.

Như đã thông tin trước đó, ngày 17/9 này, Thuỷ Tiên và Công Vinh đã có mặt tại ngân hàng tiến hành livestream trực tiếp để minh bạch về toàn bộ số tiền sao kê. Ngay lúc này, hàng loạt hình ảnh trước giờ G của Thuỷ Tiên - Công Vinh liên tục được cập nhật, thu hút rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Thuỷ Tiên và Công Vinh đã có mặt tại ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

Ở một diễn biến khác, mới đây, nam ca sĩ Nathan Lee đã khiến nhiều người bất ngờ khi để lại bình luận không liên quan bên dưới một bài đăng của mình. Theo đó, nam ca sĩ thẳng thắng cho biết: "Tầm này ra ngân hàng làm gì? Lên phường". Thậm chí, anh còn cho rằng việc lôi truyền thông vào là không cần thiết mà điều cần nhất hiện tại là sự có mặt của những người có thẩm quyền.

Bài viết của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Và bình luận bên dưới của anh - Ảnh: Chụp màn hình

Dù không đề cập trực tiếp đến sự việc nhưng những quan điểm của anh được khá nhiều người thích thú bởi lẽ anh là một trong những nghễ sĩ hiếm hoi của Vbiz dám bàn về câu chuyện nhạy cảm này.

Về phía Thủy Tiên, theo báo Thể thao & Văn hóa, vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng cùng với nhân viên phiá ngân hàng. Có thể thấy, họ ăn mặc khá giản dị và đang rất nóng lòng muốn công khai minh bạch đến mọi người.

Còn theo nguồn tin từ báo Doanh nghiệp & Tiếp thị, phía nữ ca sĩ thông báo dời lịch livestream xuống 3 giờ và tiết lộ có 18000 trang sao kê. Hiện, mọi thông tin của cặp đôi đều được mọi người quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-cong-vinh-ra-ngan-hang-sao-ke-mot-nam-ca-si-yeu-cau-len-phuong-cung-loi-giai-thich-gay-choang-424974.html