Cư dân mạng phản ứng thế nào khi 'giờ G' Công Vinh - Thủy Tiên sao kê đã đến 'sát rạt'?

Hậu trường 17/09/2021 14:25

Sự kiện sao kê của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đang là chủ đề hot thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Như đã thông báo trước đó, vào ngày 17/9 này, cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh sẽ chính thức có buổi sao kê toàn bộ tiền từ thiện miền Trung trong đợt lũ vừa qua. Thông tin ngay khi được đăng tải trên trang cá nhân của cặp đôi đã khiến cư dân mạng được phen dậy sóng, nhiều netizen thậm chí còn cho biết đã set sẵn thông báo trên điện thoại để chắc rằng không bỏ qua sự kiện đặc sắc này.

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Cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh - Ảnh : Internet

Lướt qua một vòng "cõi mạng "trước "giờ G", có thể thấy, cho đến hiện tại buổi sao kê đang rất được netizen quan tâm, bàn tán sôi nổi. Một số fan trung thành của cặp đôi lựa chọn tin tưởng thần tượng và để lại nhiều bình luận ủng hộ. Số khác lại có phần tiêu cực hơn khi cho rằng tất cả đã được cặp đôi chuẩn bị từ trước, phải đợi pháp luật vào cuộc thì mới "ra ngô ra khoai".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, một điểm chung không thể phủ nhận đó chính là hầu như mọi người đều "hóng chờ" buổi sao kê này. 

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 15/9 như đã hứa trước đó, ca sĩ Thủy Tiên đăng đàn công khai minh bạch số tiền quyên góp được trong đợt lũ lụt ở miền Trung hồi năm ngoái. Cô cho biết đã kêu gọi được hơn 177 tỷ đồng và trao cho 61.532 hộ dân ở 7 tỉnh miền Trung. Bên cạnh đó, giọng ca Chợt là nỗi đau cho biết buổi livestream minh bạch sao kê sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 17/9 tại ngân hàng Vietcombank.

Đồng thời, Thủy Tiên cũng khẳng định cô chỉ sử dụng 1 tài khoản từ thiện. Cô cho biết: "Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số TK nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng VCB Nam Sài Gòn đối chứng trước tất cả mọi người".

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Công Vinh sao kê thủy tiên 177 tỷ

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