Tin buồn: NSND Mạnh Lân - cây đại thụ phim hoạt hình qua đời

Hậu trường 16/09/2021 09:12

Theo thông tin từ gia đình, NSND, đạo diễn, họa sĩ Ngô Mạnh Lân - cây đại thụ của phim hoạt hình Việt Nam, đã từ biệt cõi trần vào ngày 15/9, tại Hà Nội.

Theo Hà Nội mới, gia đình cho biết, Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn, họa sĩ Ngô Mạnh Lân - cây đại thụ của phim hoạt hình Việt Nam, đã từ biệt cõi trần vào ngày 15/9, tại Hà Nội, ở tuổi 87.

Nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân sinh năm 1934 tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp khóa Kháng chiến (1950-1954), Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), họa sĩ Ngô Mạnh Lân phục vụ trong quân đội, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và có nhiều ký họa kháng chiến.

ngo manh lan
Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn, họa sĩ Ngô Mạnh Lân - Ảnh: Internet

Năm 1956, ông được cử đi học tại Khoa Mỹ thuật, Trường Đại học Điện ảnh Mátxcơva (Nga). Ra trường năm 1962, ông về công tác tại Xưởng Phim hoạt họa búp bê Việt Nam (nay là Hãng Phim hoạt hình Việt Nam), là họa sĩ, sau đó là đạo diễn. Ông từng giữ cương vị Giám đốc Hãng Phim hoạt hình Việt Nam.

Những bộ phim hoạt hình do ông thực hiện để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đạt được giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế có thể kể đến như Dế mèn phiêu lưu ký, Chuyện ông Gióng, Trê cóc, Con sáo biết nói, Mèo con, Những chiếc áo ấm, Thạch Sanh, Rừng hoa, Bộ đồ nghề nổi giận, Bước ngoặt, Phép lạ hồi sinh…

Ngô Mạnh Lân tốt nghiệp phó tiến sĩ nghệ thuật năm 1984 tại Liên Xô. Ông được trao tặng học hàm phó giáo sư vào năm 1991 và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 1997. Năm 2007, ông nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Mèo con, Chuyện ông Gióng, Con sáo biết nói, Những chiếc áo ấm, Trê cóc.

Có thể nói, NSND Ngô Mạnh Lân đã góp phần tạo nên tuổi thơ của rất nhiều thề hệ người trẻ Việt Nam. Sự ra đi của họa sĩ để lại tiếc thương cho gia đình và đông đảo người hâm mộ.

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