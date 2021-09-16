Xuất hiện mạnh thường quân tự nhận đã quyên góp cho Thủy Tiên 98 triệu đồng, yêu cầu: 'Cần phải có 3 bên tham gia thì sao kê mới gọi là chính xác'

Hậu trường 16/09/2021 06:00

Giữa ồn ào sao kê của Thủy Tiên, mới đây, một mạnh thường quân tự nhận tự nhận đã chuyển cho nữ ca sĩ 98 triệu đồng ủng hộ miền Trung và đưa ra nhiều quan điểm gây choáng.

Những ngày gần đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bị một nữ streamer tố có nhiều khuất tất trong chuyến từ thiện miền Trung vào năm ngoái. Ngay sau đó, vợ chồng nữ ca sĩ cũng đã lên livestream đính chính và khẳng định sẽ có buổi phát sóng trực tiếp sao kê từ thiện để làm rõ mọi việc.

Xuất hiện mạnh thường quân tự nhận đã quyên góp cho Thủy Tiên 98 triệu đồng, yêu cầu: 'Cần phải có 3 bên tham gia thì sao kê mới gọi là chính xác' - Ảnh 1
Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trên livestream chia sẻ về sự việc - Ảnh : Internet

Mới đây, một người tự nhận là mạnh thường quân, từng chuyển số tiền lên đến 98 triệu đồng cho Thủy Tiên vào đợt cứu trợ lũ lụt, đã đăng tải một video nói đến câu chuyện sao kê của nữ ca sĩ. Tuy chưa rõ thực hư về mạnh thường quân này nhưng quan điểm của cô được đông đảo cộng đồng mạng chú ý.

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Mạnh thường quân đính kèm biên lai chuyển khoản cho Thủy Tiên trong video - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, cô này nói rằng nếu đã gọi là minh bạch toàn bộ số tiền từ thiện, thì chỉ có một mình Thủy Tiên hay Công Vinh ra ngân hàng sao kê thôi thì cũng không thể nào chính xác. Để đảm bảo minh bạch số tiền, cô cho rằng cần phải có sự góp mặt của 3 bên: Đại diện ngân hàng, đại diện chủ tài khoản (Công Vinh - Thủy Tiên) và đại diện của cơ quan có thẩm quyền.

Giải thích cho việc xuất hiện của 3 bên sẽ làm tăng tính chính xác cho bản sao kê, cô gái nói rõ: "Ví dụ như mình, mình sẽ bỏ những ngày tiền vô nhiều không kêu sao kê, ngày khác mình sao kê. Ngân hàng sẽ làm theo mình vì họ vì "yêu cầu của chủ tài khoản họ sẽ làm theo".

Ngoài ra, cô gái này cũng bày tỏ sự thắc mắc về số tài khoản của Thủy Tiên. Ban đầu khi chuyển 2 lần tiền (một lần 48 triệu, lần sau 50 triệu), cô được biết Thủy Tiên chỉ nhận chuyển qua 1 tài khoản. Tuy nhiên, thông tin sau này thì cô gái nghe nói là có tới 3 số tài khoản. 

Cũng liên quan đến sự việc, quả thật, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều hình ảnh được cho là nữ ca sĩ Thủy Tiên có nhiều tài khoản từ thiện. Thậm chí còn xuất hiện hiện tượng chuyển nhầm. Hiện, sự việc đang gây xôn xao dư luận.

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Những thông tin về việc ca sĩ Thủy Tiên có 3 tài khoản từ thiện gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Được biết, ngày 15/9 này, trên trang cá nhân, cả hai vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đều đã cập nhật nhiều giấy tờ có liên quan đến sao kê từ thiện. Công Vinh cũng đã thông báo sẽ tổ chức buổi livestream "Mang sao kê ra trước công chúng" sẽ diễn ra tại ngân hàng Vietcombank vào lúc 14h00 ngày 17/9/2021 tới. Buổi livestream này sẽ có vợ chồng, phía ngân hàng, báo chí và luật sư để làm rõ mọi việc.

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Mới đây, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đồng loạt có bài viết thông tin về bản sao kê trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cư dân mạng lại có những "phản ứng" vô cùng khác nhau về sự việc.

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Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên Công Vinh sao kê

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