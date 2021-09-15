Sắp đến Giỗ Tổ, Long Nhật 'trăm ngàn lạy' mong cho Phi Nhung mau khỏe, sớm trở về vòng tay của gia đình

Hậu trường 15/09/2021 17:28

Còn 2 ngày nữa là đến Giỗ Tổ Ngành Sân Khấu, ca sĩ Long Nhật đã đăng tải lên trang cá nhân bài viết nguyện cầu cho dịch bệnh mau chóng qua đi cũng như hy vọng "em gái Phạm Phi Nhung" có thể tai qua nạn khỏi.

Những ngày gần đây, thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến nhiều người lo lắng. Được biết ban đầu nữ ca sĩ được điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 tuy nhiên sau đó do tình trạng bệnh trở nặng nên ngay trong đêm cô đã được chuyển lên điều trị tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

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 Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Sắp đến ngày Giỗ Tổ Ngành Sân Khấu, nghệ sĩ Long Nhật đăng tải bài viết cầu mong Tổ nghiệp cho "tiêu tan dịch bệnh để người dân Việt Nam, văn nghệ sỹ chúng con vượt qua giai đoạn khó khăn nguy hiểm này để trở lại cuộc sống bình an hạnh phúc". Đồng thời, anh cũng mong cho "em gái Phi Nhung" mau chóng bình phục sức khỏe, sớm trở về giữa vòng tay thương yêu của đại gia đình.

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Bài viết của Long Nhật - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, anh cũng cập nhật hình ảnh "tự sướng" của mình và Phi Phung. Trong ảnh, cả hai đứng sát nhau nở nụ cười tươi thể hiện tình cảm vô cùng thân thiết. Bài viết ngay sau khi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều fan hâm mộ cũng để lại bình luận hy vọng đại dịch mau kết thúc, mọi người giữ gìn sức khỏe.

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Bài viết của quản lý - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, quản lý của nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân liên quan đến tình hình sức của Phi Nhung. Theo đó, hiện tại còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai cũng như ai nên không thể phiền, bác sĩ và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn khi nào có thông tin chính thức mới hơn êkip sẽ chủ động đưa ra thông báo.

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Đang trong quá trình điều trị Covid-19, Phi Nhung bất ngờ nhận được tin vui từ cộng đồng mạng

Thông tin ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 khiến mọi người quan tâm. Tuy nhiên, mới đây, dư luận bất ngờ phát hiện "điều bất thường" trên tài khoản TikTok của cô.

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Từ khóa:   Long Nhật  Giỗ Tổ Ngành Sân Khấu Tình hình Phi Nhung hiện tại

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