Thủy Tiên lại vướng ồn ào 'biến của chung thành của riêng', các fan của nữ ca sĩ chính thức lên tiếng

Hậu trường 14/09/2021 15:08

Mới đây, cư dân mạng đang vô cùng phẫn nội trước trước thông tin ca sĩ Thủy Tiên tặng 10 chiếc thuyền máy cho người dân khi đi cuối trợ miền Trung. Fan của Thủy Tiên đã lên tiếng đáp trả.

Tối gày 13/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 10 chiếc Thuyền máy ủng hộ người dân vùng Quảng Trị trong thời gian đi từ thiện từ thiện tại miền Trung. Đáng chú ý, trên thân mỗi chiếc thuyền đều có in dòng chữ: "Gia đình ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh". Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang "mượn hoa cúng phật", "biến của chung thành của riêng" vì kêu gọi quyên góp nhưng lại nhận vơ tiền là tiền của mình.

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Thủy Tiên và tin độ về 10 chiếc thủy mời - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin được đăng tải đã tải đã thu hút rất đông sự quan tâm của công chúng. Nhiều người để lại bình luận tức giận và chỉ trích nữ xa sĩ. Một bộ phận khán giả cũng không quên "cà khịa" chuyện cô sao kê trước kia.

Ngay lập tức, ngày 14/9 phía Thủy Tiên lập tức có động thái phản hồi. Chia sẻ loạt bằng chứng chứng minh Thủy Tiên chưa từng "bỏ quên" mạnh thường quân, FC Thủy Tiên cho biết trên thực tế, nữ ca sĩ có 2 đợt ủng hộ thuyền máy cho miền Trung.

Thủy Tiên lại vướng ồn ào 'biến của chung thành của riêng', các fan của nữ ca sĩ chính thức lên tiếng - Ảnh 2
Bài đăng đính chính của FC Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình
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Ngày 14/12/2020 Thủy Tiên về miền Trung trao quà bằng tiền cá nhân - Ảnh: Internet

Ngoài thuyền máy từ tiền đóng góp của mạnh thường quân, nữ ca sĩ cũng sử dụng tiền cá nhân ủng hộ Quảng Trị 10 chiếc thuyền trong chuyến trở lại miền Trung ngày 14/12/2020 (sau gần 1 tháng kết thúc hành trình cứu trợ lũ lụt trước đó). 

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Ngày 22/12/2020 đại diện vợ chồng nữ ca sĩ trao thuyền đến Quảng Trị bằng tiền riêng - Ảnh: Internet

Đến ngày 22/12/2020, thuyền được bàn giao cho chính thuyền tỉnh. 10 chiếc thuyền này được đóng góp từ tiền cá nhân nên vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh để tên như vậy là hoàn toàn hợp lý, chính xác. Ngoài ra, trong lần trở lại đó, vợ chồng nữ ca sĩ còn trao thêm tiền mặt và xây thêm một số căn nhà cho bà con. 

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'Giấy xác nhận của Quảng Trị không có thuyền máy. Đây là quà cá nhân của Thủy Tiên​​​​​​', phía Thủy Tiên giải thích.- 

Trở lại vấn đề minh bạch trong từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, sau khi bị nữ đại gia tố ăn chặn tiền từ thiện, cả Thủy Tiên và chồng là công Vinh đều đã có buổi livestream nói rõ vấn đề. Hai vợ chồng nữ ca sĩ cho biết đang đợi hết giãn cách xã hội để ra ngân hàng sao kê trực tiếp, chứng minh sự "trong sạch" với mọi người.

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