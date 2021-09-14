Tin vui: Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn hè phố phục vụ tại chỗ từ ngày 15/9

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 6459/UBND-VX ngày 14/9/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo Zing News, chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ký quyết định hỏa tốc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 với số lượng lớn và đến nay đã tiêm được gần 500.000 liều. Đồng thời thành phố đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho nhiều nhóm đối tượng, đã qua 21 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Vì thế, để sớm ổn định đời sống nhân, kể từ 0h ngày 15/9, thành phố cho phép nhà hàng ăn uống được bán tại chỗ nhưng không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22h hàng ngày.

Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ - Ảnh: Lao động

Cụ thể, dịch vụ ăn uống trên hè phố được bán hàng phục vụ tại chỗ từ 5h đến 9h hàng ngày, ngoài khung giờ này chỉ được bán mang về.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, làm móng hoạt động không quá 50% công suất và phục vụ không quá 10 người trong cùng một thời điểm.

Thành phố cũng cho phép vườn hoa, công viên hoạt động trở lại nhưng không được tập trung quá 10 người một chỗ trong cùng thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 m.

Phòng khám Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng tư nhân khi hoạt động trở lại phải thực hiện việc khai báo y tế. Trường hợp nếu phát hiện người có ho, sốt đến khám, phải thông báo ngay cho trạm y tế trên địa bàn để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo Lao động, tuy nhiên, các lĩnh vực hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành các quy định về phòng chống dịch; yêu cầu dừng hoạt động nếu không đủ điều kiện và không tuân thủ các quy định trên.

Ngành Y tế chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Các nội dung không đề cập tại Văn bản này tiếp tục thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND thành phố.

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