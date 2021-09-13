Chính thức: TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9

Chủ trì buổi họp báo chiều ngày 13/9, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9.

Theo Pháp luật TP.HCM, tại buổi họp báo chiều ngày 13/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn, TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, dự kiến đến cuối tháng 9. Theo ông Mãi, so sánh với mục tiêu Nghị quyết 86 đề ra và tiêu chí của Bộ Y tế thì TP.HCM còn một số nội dung chưa đạt tiêu chí. Do vậy, để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn và TP.HCM từng bước nới lỏng, phục hồi hoạt động kinh tế xã hội sao cho hài hòa giữa an toàn phòng chống dịch và mở lại các hoạt động kinh tế, TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16, dự kiến đến cuối tháng 9.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp báo chiều nay - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Ông Mãi cũng cho hay một số địa bàn có kết quả kiểm soát dịch tốt như huyện Cần Giờ, Củ Chi, quận 7... thì có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+ để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững và TP có thêm sự chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn phục hồi, mở cửa sau dịch bệnh. Từ nay đến cuối tháng 9, TP.HCM sẽ tập trung các hoạt động củng cố kết quả, trong đó tập trung cho việc tiêm vaccine. Đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 2 để những trường hợp tới hạn sẽ được tiêm. Các mũi tiêm quy định 8-12 tuần mới tiêm thì TP sẽ xem xét đẩy nhanh tiêm sớm hơn nhằm sớm phủ vaccine. Mục tiêu là nhanh chóng mở lại các hoạt động bình thường.

Nhiệm vụ thứ hai là tập trung củng cố năng lực của y tế cơ sở. Cụ thể là các trạm y tế cố định, lưu động sẽ được củng cố hoạt động. Đồng thời, TP quan tâm đầu tư, phát triển y tế dự phòng và y tế công cộng. Mở rộng năng lực điều trị để nâng khả năng tiếp nhận và điều trị khi tiến hành mở cửa. Theo VnExpress, về vấn đề an sinh xã hội khi thời gian giãn cách kéo dài, ông Mãi cho biết, khi thành phố thực hiện giãn cách kéo dài, vấn đề an sinh cho người dân rất quan trọng. Thủ tướng nói "ai ở đâu thì phải đảm bảo an sinh, không để người dân thiếu ăn thiếu mặc", đây là mục tiêu nhưng cũng là mệnh lệnh. Sau khi đợt dịch thứ tư bùng phát, TP HCM có gói ban đầu nhưng vừa hỗ trợ xong số lượng phát sinh lên rất nhiều, ở gói thứ 2 cũng vậy. Tuy nhiên có nguyên nhân chủ quan đã xảy ra, để điều chỉnh, thành phố tính toán có gói mới. Hiện địa phương khẩn trương rà soát những trương hợp khó khăn để có danh sách tương đối đầy đủ. Đến chiều qua thành phố đã nhận được danh sách 312 xã phường thị trấn. Danh sách này cần được rà soát, tổng hợp đầy đủ nhất để không ai bị sót. Nếu đúng người được hỗ trợ mà sót thành phố sẽ bổ sung.

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