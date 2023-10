Chính thức: TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9

Theo Pháp luật TP.HCM, tại buổi họp báo chiều ngày 13/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn, TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, dự kiến đến cuối tháng 9.

Theo ông Mãi, so sánh với mục tiêu Nghị quyết 86 đề ra và tiêu chí của Bộ Y tế thì TP.HCM còn một số nội dung chưa đạt tiêu chí. Do vậy, để đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn và TP.HCM từng bước nới lỏng, phục hồi hoạt động kinh tế xã hội sao cho hài hòa giữa an toàn phòng chống dịch và mở lại các hoạt động kinh tế, TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16, dự kiến đến cuối tháng 9.