3 lưu ý cơ bản người đi tiêm vắc xin cần nằm rõ để hạn chế bị lây nhiễm Covid-19

Tin y tế 13/09/2021 10:58

Để hạn chế các mối nguy về việc lây nhiễm Covid-19 từ việc đi tiêm ngừa, người tiêm cần lưu ý 3 điều cơ bản sau đây.

Theo VietNamNet, TS.BS Phạm Lê Duy, Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM, để hạn chế các mối nguy về việc lây nhiễm Covid-19 từ việc đi tiêm ngừa, người tiêm cần nắm rõ 3 lưu ý cơ bản như bảo hộ bản thân đúng cách và nghiêm túc, đảm bảo khoảng cách an toàn và Vệ sinh cơ thể đúng cách khi về đến nhà.

Thứ nhất, về việc bảo hộ, cần lưu ý khẩu trang phải che chắn cả mũi, miệng, cằm. Nếu bạn đeo khẩu trang N95, muốn bảo vệ 2 lớp thì đeo N95 ở trong, khẩu trang y tế ở ngoài. Điều chỉnh gọng cao su hay kim loại ở phía trên khẩu trang ôm sát hai bên cánh mũ. 

Người đi tiêm mang theo nước rửa tay sát khuẩn, rửa tay thường xuyên và đặc biệt khi chạm vào những vật dùng chung.Trước khi ra về, người tiêm phải lột bỏ găng tay, bỏ vào thùng rác y tế (màu vàng) tại điểm tiêm chủng, rửa tay thật sạch. Tuyệt đối, bạn không được mang găng về nhà.

Người đi tiêm nên mang theo 1 cây bút riêng, vì có thể phải điền thông tin cá nhân vào các tờ phiếu tiêm chủng, hạn chế dùng bút chung. 

Trong  trường hợp người tiêm mặc đồ bải hộ đi tiêm cần tham khảo kỹ cách cách mặc và cởi trang phục phòng hộ để tránh vô tình tiếp xúc với vi rút nếu có.

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Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 - Ảnh: Internet

 

Thứ hai, người đi tiêm phải giữ khoảng cách với người xung quanh. Nếu đứng xếp hàng, bạn nên giữ 2 mét cách người trước và người sau, hạn chế nói chuyện, đùa giỡn. Nếu không phải xếp hàng, bạn nên đứng nơi vắng, tránh tụ tập đông người.

Đặc việt, hạn chế mặt đối mặt với nhân viên y tế: khi ngồi khai báo, khám sàng lọc hay tiêm ngừa, người dân nên ngồi “vuông góc” với nhân viên y tế, không mặt đối mặt trực tiếp với nhân viên y tế, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Thứ ba, việc tắm gội ngay sau khi về đến nhà rất quan trọng, tuy nhiên bạn nên làm tuần tự theo các bước để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.

- Việc đầu tiên là rửa tay. Trước khi chạm vào cái gì trong nhà, bạn rửa tay thật sạch với nước sát khuẩn, tốt hơn là với nước và xà phòng diệt khuẩn.

- Giày dép nên cởi ra và bỏ ở ngoài hoặc ở một góc nào đó không ai qua lại. Bạn có thể xịt sát khuẩn giày dép trước khi mang vào nhà.

- Người đi tiêm về nên cởi quần áo mặc bên ngoài (trong khi vẫn đang đeo khẩu trang, vì quần áo có thể dính virus và có thể tiếp xúc với mũi, miệng trong lúc cởi quần áo), bỏ quần áo vào máy giặt hoặc ngâm xà phòng ngay.

- Sau đó, bạn cởi bỏ khẩu trang, cho vào thùng rác. Sau mỗi bước cần rửa tay với nước sát khuẩn.

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