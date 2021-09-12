Trung Quốc cho ra mắt 4 loại vaccine mới 'cực hiệu quả' với chủng Delta

Tin y tế 12/09/2021 18:48

Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cho biết các vaccine ngừa Covid-19 mới phát triển của hãng "cực kỳ hiệu quả" trước các biến chủng Delta và Beta.

Theo Tổ Quốc, Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (CNPGC), hay còn gọi là Sinopharm đã cho ra mắt 4 loại vaccine ngửa Covid-19 được nâng cấp nhằm đối phó với 2 biến chủng đang hoành hành - Delta và Beta - trong Hội chợ Thương mại Quốc tế về Dịch vụ (CIFTIS) vừa diễn ra. Cụ thể, 4 loại vaccine thế hệ hai thuộc về 3 nhóm: vaccine bất hoạt, vaccine tái tổ hợp và vaccine mRNA.

Trong đó, loại vaccine sử dụng công nghệ tái tổ hợp protein phổ rộng đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I và II - ông Zhu Jingjin, lãnh đạo của Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc (CNBG), một nhánh của Sinopharm cho biết.

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Vaccine Covid-19 bất hoạt thế hệ hai nhằm đối phó với chủng Delta - Ảnh: Tổ Quốc

Ngoài ra, hai loại vaccine bất hoạt mới là phiên bản nâng cấp từ 2 vaccine do Viện Sinh phẩm Bắc Kinh (BIBP) và Viện Sinh phẩm Vũ Hán (WIBP) phát triển, hiện đã lưu hành trên thị trường kể từ đầu năm nay. 

Tổ chức này đang xin cấp phép thử nghiệm lâm sàng cho 2 loại vaccine nói trên. Vì Trung Quốc tạm thời đã khống chế được dịch Covid-19 và trong nước không còn nhiều ca bệnh nên quá trình thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn sẽ được tiến hành ở nước ngoài. 

Ông Zhang Yuntao, nhà khoa học của CNBG cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình thử nghiệm vaccine ở các nước khác để kiểm tra mức độ hiệu quả đối với các biến thể virus ngay khi được chính phủ thông qua. Đồng thời, người đàn ông này cũng khẳng định rằng các loại vaccine bất hoạt hiện có do Sinopharm và Sinovac Biotech phát triển vẫn hiệu quả trước biến chủng Detla và Beta, kết quả thử nghiệm và dữ liệu thực tế ở tỉnh Quảng Đông cùng nhiều nước trên thế giới đã chỉ ra điều đó. 

Hiện tại, những ai cần tiêm nhắc lại vẫn sẽ sử dụng vaccine hiện có. Tuy nhiên, việc phát triển các loại vaccine thế hệ hai nhằm đối phó với các biến chủng Covid-19 là để giúp con người được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong tương lai, ông Zhang nhấn mạnh. 

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