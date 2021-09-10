Tin buồn: Đại tá - nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời vì Covid-19

Tin y tế 10/09/2021 20:03

Mới đây, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho hay Đại tá, nhà văn Nguyễn Quốc Trung vừa qua đời sau 10 ngày điều trị Covid-19. 

Theo VietNamNet, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho hay Đại tá, nhà văn Nguyễn Quốc Trung vừa qua đời sau 10 ngày điều trị Covid-19. Ông ra đi lúc 13h50 ngày 10/9 tại Quân y viện 175 TP.HCM.

Theo đó, ngày 31/8, nhà văn Nguyễn Quốc Trung được đưa vào bệnh viện sau khi phát hiện có nhiều triệu chứng nhiễm bệnh. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa song ông không qua khỏi, hưởng thọ 65 tuổi. 

 

 

"Thi thoảng, tôi nhắn tin và gọi cho ông để động viên. Cách đây 2 ngày, tôi gọi cho ông. Ông mệt nhưng giọng nói vẫn ngập tràn niềm tin. Thế mà hôm nay, ông đã rời bỏ chúng ta ra đi mãi mãi.

Ai cuối cùng cũng phải ra đi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nhà văn Nguyễn Quốc Trung lại ra đi như thế này được. Số phận thật vô cùng nghiệt ngã. Chúng ta hoàn toàn bất lực. Chúng ta chỉ biết kêu Trời"- nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ với VietNamNet.

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 Đại tá, nhà văn Nguyễn Quốc Trung vừa qua đời - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Thiều cho biết, khi nhập viện, nhà văn Nguyễn Quốc Trung có nhắn tin cho ông. 

"Một tin nhắn thực sự sốc cho dù những ai ở Sài Gòn trong những ngày tháng này luôn phải đối mặt với nguy cơ nhiễm COVID-19. 

Tôi gọi điện cho nhà văn Nguyễn Quốc Trung thì được anh cho biết: anh đã tiêm vắc xin lần 1 và hôm qua là ngày anh đi tiêm lần 2 nhưng lại thấy bị sốt. Các bác sĩ khám cho anh và kết luận anh đã bị nhiễm COVID-19 và phải nhập viện ngay" - ông Thiều chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Được biết, nhà văn, Đại tá Nguyễn Quốc Trung sinh năm 1956 ở Hà Tĩnh. Ông tham gia bộ đội từ cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ, làm việc ở tạp chí Văn nghệ Quân đội… Nhiều năm qua, ông cùng gia đình sinh sống và công tác tại TP.HCM. 

Trong sự nghiệp sáng tác, ông có nhiều tác phẩm nổi bật như: tiểu thuyết Biên giới, Bên rừng thốt nốt, Thời chúng mình yêu nhau, Người trong cõi người, Đất không đổi màu...

Ông cũng viết các tập truyện ngắn và bút ký như: Người đàn bà hồn nhiên, Trong tiết thanh minh, Đêm trừ tịch, Người đến từ nước Mỹ và mới nhất là Cô gái tính nhảy cầu Rạch Miễu... Một số sáng tác của ông được dựng thành phim như Đêm trừ tịch, Dời nhà lên phố (đoạt giải truyện ngắn hay của báo Văn nghệ của hội Nhà văn Việt Nam).

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