Hai F0 là sinh viên tình nguyện nhập liệu tại điểm tiêm vaccine trường Võ Trường Toản (Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ngành y tế đã test nhanh những người ở ký túc xá và phát hiện thêm 27 ca nhiễm Covid-19.

Theo Zing News, sáng ngày 10/9, GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cho biết nhà trường ghi nhận 27 F0.

Vị Hiệu trưởng này cho biết, KTX có 23 dãy phòng, với hơn 500 sinh viên. Sau khi hai sinh viên tình nguyện và một sinh viên ở cửa hàng bình ổn dương tính với Covid-19, ngành y tế lấy mẫu tất cả sinh viên, bóc tách F0 và F1, tiến hành cách ly tập trung.

Được biết, hai sinh viên tình nguyện có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tham gia công tác nhập liệu tại điểm tiêm vaccine ở trường Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều. Ngoài trường hợp F0 là sinh viên tình nguyện, tại điểm tiêm vaccine ở trường Võ Trường Toản, ngành chức năng ghi nhận hai trường hợp khác là bảo vệ và tài xế. Tuy nhiên, một lãnh đạo UBND TP Cần Thơ xác nhận, 2 sinh viên làm công việc nhập liệu nên không tiếp xúc với người đến tiêm vaccine, tỷ lệ lây nhiễm thấp.

Đại học Cần Thơ đã phong tỏa KTX Khu A, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm cho sinh viên - Ảnh: Công an nhân dân

Đến sáng 10/9, Cần Thơ ghi nhận tổng cộng 4.732 ca nhiễm nCoV, trong đó có 3.760 người đã trị khỏi bệnh. Địa phương này đã tiêm 255.351 mũi 1 và 40.352 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng ngừa Covid-19

Theo Công an nhân dân, phía Đại học Cần Thơ cho biết, trong thời gian phong tỏa nhà trường sẽ cung cấp nhu yếu phẩm đến từng phòng cho sinh viên.

“Hai sinh viên dương tính với SARS-CoV-2 ở cùng một dãy. Nhân viên y tế đã test nhanh 545 sinh viên tại KTX, phát hiện 6 F0 ” - lãnh đạo nhà trường thông tin.

Theo TTXVN, tối ngày 7/9, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành Công văn số 3769 gửi các sở ban ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ từ 00 giờ ngày 8/9 đến 00 giờ ngày 18/9.

Cả gia đình 5 người mắc Covid-19, 1 người không qua khỏi: "Con mồ côi ba rồi!" "Xe cứu thương lại rú lên một lần nữa, ba nhanh chóng được đưa vào viện. Tôi có cảm giác bất an, trực giác của người con, tôi cảm nhận ba sẽ có chuyện chẳng lành…", chị Phương chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chum-ca-benh-nhiem-covid-19-o-ktx-dai-hoc-can-tho-423524.html