Bộ Y tế: Đề nghị các tỉnh, thành xem xét tiêm trộn vaccine COVID-19 Moderna và Pfizer

Tin y tế 10/09/2021 20:58

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tham mưu về việc tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho những người đã tiêm mũi 1 là vaccine Moderna đủ thời gian nhưng chưa có loại này để tiêm mũi 2.

Theo báo Tin Tức, ngày 10/9, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho trường hợp đã tiêm mũi một là vaccine Moderna.

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đang triển khai tiêm vaccine Pfizer và Moderna. Để người dân được tiêm đủ mũi vaccine theo quy định, đảm bảo hiệu quả và an toàn, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tham mưu về việc tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho những người đã tiêm mũi 1 là vaccine Moderna đủ thời gian nhưng chưa có loại này để tiêm mũi 2.

Sau khi được UBND tỉnh, thành phố chấp thuận việc tiêm mũi thứ 2 bằng vaccine Pfizer cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna, Sở Y tế cần hướng dẫn cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch, lên danh sách người được tiêm.

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Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành xem xét tiêm trộn vaccine COVID-19 Moderna và Pfizer - Ảnh: Internet

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần thông tin đầy đủ cho người dân trước khi tiến hành tiêm chủng về hiệu quả, an toàn của vaccine để tạo sự đồng thuận cao. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện tiêm chủng và báo cáo theo quy định. 

Theo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế cho biết thời gian vừa qua, do tình hình khan hiếm vaccine nói chung nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp 2 loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm, như tiêm vaccine véc tơ virus với vaccine mRNA, hoặc tiêm 2 loại vaccine mRNA của các nhà sản xuất khác nhau...

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vaccine nhằm mục đích tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch, ngày 8/9/2021 Hội đồng tư vấn chuyên môn vể sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo: trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2 như sau:

Nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất; Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại.

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