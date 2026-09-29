Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, tuổi Tỵ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày này không quá dồi dào nhưng tuổi Tỵ vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý sẽ có một ngày cực kỳ may mắn. Một số người có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong những buổi tụ tập bạn bè hoặc tiếp đãi đối tác, khách hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng kiếm được một khoản kha khá trong thời điểm này. Bạn nắm bắt được xu thế của thị trường và nhu cầu của khách hàng nên buôn may bán đắt. Khi có túi tiền rủng rỉnh, bạn không còn lo lắng về chuyện chi tiêu.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, nhờ có Lục Hợp mà tuổi Thìn hôm nay gặp được người có chung chí hướng và tư tưởng. Hai người có thể tha hồ bàn luận về nhiều chủ đề khác nhau và thậm chí cả kế hoạch trong tương lai với sự ủng hộ của người kia.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay Chính Quan giúp sức nên tuổi Thìn cảm nhận được niềm vui khi tự mình xử lý một vấn đề lớn. Cho dù chưa được khen thưởng nhưng chính bạn cũng tìm ra được sức mạnh của mình trong thời gian này.

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