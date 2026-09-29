Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 29/09/2026 04:00

Trên thực tế, người vợ chỉ quan hệ tình dục với chồng mỗi năm một lần và họ đã tiếp tục nhẫn nhịn để duy trì cuộc hôn nhân này sau bảy năm kết hôn và ở bên nhau, người chồng đã không thể chịu đựng được nữa về vấn đề này.

Gần đây, một số phương tiện truyền thông trực tuyến đã đưa tin về câu chuyện đau lòng của một người đàn ông quyết định ly hôn với người vợ chỉ quan hệ tình dục mỗi năm một lần sau khi kết hôn.

Theo lời kể, một người đàn ông tên Jang là người Đài Loan đã gặp người vợ yêu dấu hiện tại của mình vào năm 2014 và hứa hẹn sẽ ở bên nhau trọn đời. 

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của hai người họ tưởng chừng sẽ chỉ ngập tràn hạnh phúc nhưng ngược lại, họ lại đối mặt với chuỗi những gian nan và nhẫn nhịn. Đó là vì vợ anh ta liên tục từ chối quan hệ tình dục mà không có lý do rõ ràng.

Trên thực tế, người vợ chỉ quan hệ tình dục với chồng mỗi năm một lần và họ đã tiếp tục nhẫn nhịn để duy trì cuộc hôn nhân này sau bảy năm kết hôn và ở bên nhau, người chồng đã không thể chịu đựng được nữa về vấn đề này.

Người chồng muốn biết lý do tại sao vợ không chịu quan hệ tình dục nên những năm đầu anh ấy đã nhẫn nhịn và đề nghị cả hai hãy cùng nhau đến bệnh viện, nếu có vấn đề gì thì một trong hai nên làm gì để mang lại một cuộc sống hôn nhân, một cuộc sống vợ chồng thật chất lượng và êm ấm. Người chồng cố gắng thuyết phục người vợ nhưng cũng không có gì thay đổi. 

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, người vợ không hề tỏ ra muốn hàn gắn với chồng, coi như bỏ ngoài tai những mong mỏi tha thiết của chồng mà chuyển sang cằn nhằn, trách móc chồng rằng đừng có đòi hỏi gì nữa, dù người chồng có nói gì thì bản thân người vợ cũng không thay lòng đổi dạ.

Họ đang sống như mọi cặp vợ chồng bình thường khác cho tới khi mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng xa cách hơn sau khi họ bắt đầu làm việc tại nhà do tình hình đại dịch COVID-19 hoành hành nghiêm trọng.

Người chồng từ ngày này sang ngày khác suy tính đến chuyện chấm dứt mối quan hệ hôn nhân này thì một ngày nọ  anh ấy đã tìm được lý do chính đáng để đệ đơn ly hôn. Anh vô tình nghe được vợ nói với bạn bè rằng: “Thực ra, tôi không muốn quan hệ với chồng vì tôi không muốn có một đứa con giống chồng mình”.

Chính vì anh tin vào tấm lòng thật của vợ, anh tin chắc rằng nếu kiên nhẫn chờ đợi, vợ sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng sau khi biết được sự thật, mọi mong đợi, mọi sự kiên nhẫn suốt 7 năm của người chồng đã biến thành hư vô, anh chồng lập tức đệ đơn ly hôn. Hiện tại, người chồng đã đệ đơn ly hôn lên tòa án và đang chờ kết quả, được biết người vợ vẫn cho rằng bản thân không hề có lỗi với chồng.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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