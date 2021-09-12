Bé trai phải nhập viện vì tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine Pfizer cao hơn vì Covid-19

Các nhà nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng khả năng các bé trai phải nhập viện vì một tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine Pfizer cao hơn khả năng nhập viện vì Covid-19.

Theo Guardian, qua dữ liệu y tế của các nhà nghiên cứu cho thấy, các bé trai từ 12 đến 15 tuổi, không có bệnh lý nền, có nguy cơ mắc viêm cơ tim liên quan đến vaccine cao gấp 4-6 lần so với việc phải nhập viện vì Covid-19 trong khoảng thời gian 4 tháng. Theo đó, hầu hết trường hợp trẻ em gặp phải tác dụng phụ hiếm gặp đều xuất hiện các triệu chứng trong vòng vài ngày sau khi tiêm mũi thứ hai của vaccine Pfizer-BioNTech. Tác dụng phụ tương tự cũng được ghi nhận trong liều tiêm của Moderna.

Được biết, có khoảng 86% bé trai bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vaccine cần phải được chăm sóc tại bệnh viện.

Một nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Tracy Høeg ở Đại học California và các cộng sự đã phân tích các phản ứng bất lợi ở trẻ em Mỹ từ 12-17 tuổi với vaccine Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021. Nghiên cứu này hiện vẫn chưa được bình duyệt. Tuy nhiên, theo ước tính, đối với các bé trai khỏe mạnh trong nhóm tuổi 12-15 và 16-17, tỷ lệ viêm cơ tim sau khi tiêm hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech lần lượt là 162,2 trên một triệu và 94 trên một triệu. Tỷ lệ trên ở các bé gái trong độ tuổi tương ứng lần lượt là 13,4 trên một triệu và 13 trên một triệu.

Vaccine Pfizer - Ảnh: Internet

Ông Saul Faust, giáo sư miễn dịch học và các bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Southampton, cho biết những phát hiện này dường như củng cố cho cách tiếp cận thận trọng đối với vaccine dành cho thanh thiếu niên của Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI) của Anh. Được biết, JCVI không khuyến nghị tiêm vaccine cho thanh thiếu niên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 12-15.

Theo một cơ quan quản lý dược phẩm Anh, tỷ lệ viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine Covid-19 chỉ là 6 trên một triệu mũi tiêm Pfizer-BioNTech. Phần lớn các trường hợp viêm cơ tim xuất hiện sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai. Vì vậy, việc tiêm một mũi vaccine vừa có thể giúp bảo vệ trẻ em trong khi giảm nguy cơ gặp tác dụng phụ cho những đối tượng này.

Hiện, số lượng trẻ em phải nhập viện vì Covid-19 không lớn. Nnhóm đối tượng này có thể không phải đối mặt với nguy cơ mắc Covid-19 kéo dài.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-phai-nhap-vien-vi-tac-dung-phu-hiem-gap-cua-vaccine-pfizer-cao-hon-vi-covid-19-423881.html