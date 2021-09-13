Bộ Y tế chuẩn bị chiến lược phòng chống dịch năm 2022

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong năm 2022, chiến lược phòng chống dịch là tổng thể các giải pháp, bao gồm nâng cao năng lực đối với hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng; và những vấn đề liên quan khác mang tính chuyên môn.

Theo Sức khỏe và Đời sống, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc, trao đổi với các nhà khoa học, các chuyên gia của các Hội đồng khoa học để bàn về các giải pháp phòng chống dịch cho năm 2022, trong đó tập trung vào các vấn đề vaccine, xét nghiệm, điều trị và ưu tiên tăng cường hệ thống đáp ứng y tế của quốc gia... Tại buổi làm việc, bên cạnh việc bày tỏ lời cảm ơn đến các nhà khoa học, các chuyên gia của các Hội đồng khoa học Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhận định, trải qua gần 2 năm đương đầu với cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế Việt Nam đã huy động tổng lực nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và hết sức nỗ lực trên mọi mặt trận để phòng chống dịch, đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 hiện nay.

Đến nay, diễn biến dịch ở các điểm nóng như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… đang có xu hướng giảm. Đối với TP Hà Nội hiện đang triển khai quyết liệt "2 mũi giáp công" là tiêm chủng và xét nghiệm. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Người đứng đầu ngành y tế thông tin: Bộ Y tế đang bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch và chiến lược phòng, chống dịch cho năm 2022 và giai đoạn tiếp theo. Từ đó định hình hướng đi, chiến lược chống dịch của quốc gia trên cơ sở tổng kết, đúc kết những bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian qua.

"Chiến lược này là tổng thể các giải pháp từ nâng cao năng lực đối với hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng và những vấn đề liên quan khác mang tính chuyên môn như xét nghiệm, điều trị, vaccine, thuốc… trong phòng chống dịch" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói. Tại buổi làm việc các chuyên gia, các nhà khoa học của các Hội đồng khoa học cũng đã chia sẻ cởi mở, tập trung vào những vấn đề chung trong công tác phòng chống dịch; trong công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19; vấn đề vaccine, bao gồm cả việc tiếp cận các nguồn vaccine bên ngoài cũng như nghiên cứu, phát triển vaccine trong nước. Từ kinh nghiệm phòng chống một số đại dịch trước đó cũng như kinh nghiệm trong điều trị thực tế COVID-19 thời gian qua, các chuyên gia đã gợi mở thêm nhiều đóng góp mang tính thực tiễn với lãnh đạo Bộ. Trước một số ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về việc cần tiếp tục quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, ngày 9/9 Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chế độ phụ cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch nói chung; các phụ cấp đặc thù chuyên môn cùng chế độ ăn và sinh hoạt đối với lực lượng y tế…

Bé trai phải nhập viện vì tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine Pfizer cao hơn vì Covid-19 Các nhà nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng khả năng các bé trai phải nhập viện vì một tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine Pfizer cao hơn khả năng nhập viện vì Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-chuan-bi-chien-luoc-phong-chong-dich-nam-2022-423970.html