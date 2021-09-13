Xôn xao hình ảnh cậu bé ngồi im khi test Covid-19, dân mạng khen ngợi hết lời vì quá đáng yêu

Một đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé nhỏ tuổi thực hiện test nhanh Covid-19 khiến nhiều người chú ý vì quá dễ thương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé tuổi còn khá nhỏ đang đi lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 khiến nhiều người chú ý. Không như đa phần những đứa trẻ khác đều hoảng sợ, khóc lóc trước khi thực hiện test nhanh, bé trai này lại rất ngoan ngoãn, ngồi gọn trên ghế đợi nhân viên y tế xét nghiệm cho mình.

Cậu bé ngồi ngọn trên ghế chờ dược test Covid-19 - Ảnh: Internet

Thậm chí, khi nhân viên y tế thực hiện việc test Covid-19, dù đau nhưng bé trai lại có biểu hiện đáng khen ngợi. Cụ thể, bé đã nhăn mặt, đưa tay lên định ngăn hành động của nhân viên y tế theo phản xạ. Tuy nhiên, cũng rất nhanh sau đó, cậu bé đã kịp dừng lại và cố chịu đau để nhân viên y tế có thể dễ dàng hoàn thành công việc của mình.

Sự dũng cảm và đáng yêu được mọi người khen ngợi - Ảnh: Internet

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã để lại comment khen ngợi cho sự dũng cảm và đáng yêu "hết phần thiên hạ" của cậu bé. Một số netizen còn thừa nhận cậu bé "gan" hơn cả mình khi họ không ít lần xem test covid-19 là nỗi ám ảnh kinh hoàng.

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