Mới đây thôi, ca sĩ Vũ Hà đã bị các anti fan tổng tấn công về chuyện người bạn thân Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện. Ngay sau đó, anh đã có những đáp trả vô cùng gay gắt.

Những ngày gần đây, do vướng phải ồn ào chuyện từ thiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cư dân mạng "bão sao kê" nên tạm thời khóa chức năng bình luận trên Fanpage lẫn facebook cá nhân. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị 'bão sao kê' - Ảnh: Internet Cũng có lẽ vì thế mà anti fan đã quay sang "tấn công" ca sĩ Vũ Hà - bạn thân của "ông hoàng nhạc Việt". Những tưởng nam ca sĩ cũng là làm ngơ và giữ im lặng thì thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi anh thẳng thừng đáp trả từng bình luận tiêu cực trên.

Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà là bạn thân thiết - Ảnh: Internet Tiêu biểu, khi có một netizen cố ý cho biết đã quyên góp tiền cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng bị chặn, Vũ Hà đã yêu cầu người này sao kê số tiền đã ủng hộ đồng thời còn hâm dọa đã chụp lại bình luận trên để làm bằng chứng. Bình luận 'cà khịa' của anti fan - Ảnh: Chụp màn hình Và cách đáp trả gay gắt của Vũ Hà - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, ở một số bình luận khác, nhiều người cũng mỉa mai nam ca sĩ, khuyên anh nên đi làm từ thiện để "kiếm đồng ra đồng vào". Quả thật, những ồn ào gần đây đã khiến công chúng có cái nhìn không mấy thiện cảm về chuyện từ thiện của người nổi tiếng.

Về chuyện "sao kê" của Đàm Vĩnh Hưng, sau khi bị một nữ đại gia tố "ăn chặn" tiền từ thiện, nam ca sĩ đã có hẳn một clip đáp trả lại người này. Thế trận giằng co căng thẳng trong vài ngày sau đó. Trong bài viết gần nhất đề cập trực tiếp đến vụ việc, Đàm Vĩnh Hưng cho biết "đang thực hiện các thủ tục tố cáo hành vi vu khống và xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự cũng như uy tín" của mình. Tuy nhiên, mới hôm qua thôi, đối thủ của anh đã thông báo chấm dứt cuộc chiến và đóng toàn bộ kênh truyền thông. Hiện đến giờ, netizen vẫn đang chờ đợi những động thái tiếp theo từ những người có liên quan đến ồn ào lần này.

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