Nghệ sĩ Nguyễn Tấn Lực đột ngột qua đời ở tuổi 31, hiện chỉ có 1 người thân ở TP.HCM lo hậu sự

Hậu trường 14/09/2021 08:51

Mới đây, thông tin đạo diễn Nguyễn Tấn Lực qua đời khiến nhiều người xót xa. Được biết, bố mẹ mất, anh trai phải đi cách ly, hiện anh họ là người thân duy nhất ở TP.HCM đang lo thủ tục hỏa táng cho nam nghệ sĩ.

Theo Zing News, anh Phạm Nhật Đăng - anh họ của Nguyễn Tấn Lực cho biết nam nghệ sĩ qua đời vào 16h ngày 13/9 tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.HCM). Anh ra đi sau thời gian ngắn điều trị Covid-19.

"Hiện tại, tôi là người thân duy nhất của Lực tại TP.HCM. Tôi đang tiến hành lo thủ tục hỏa táng. Ba mẹ Lực mất sớm, khi em ấy mới 10 tuổi. Em có một anh trai nhưng cũng đang đi cách ly ở Bình Dương", anh Nhật Đăng chia sẻ.

nguyen tan luc
đạo diễn Nguyễn Tấn Lực qua đời - Ảnh: Internet

Anh Nhật Đăng cho biết, vị đạo diễn này mắc Covid-19 vào giữa tháng 8. Anh nhập viện điều trị tại bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. Bệnh tình của nam đạo diễn nguy kịch nên được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

"Lực mất đột ngột sau thời gian ngắn điều trị bệnh. Tôi rất thương em - cậu em hiền lành, vui tính và nhiệt tình với mọi người. Thương tiếc em", Nhật Đăng nói.

Theo Pháp luật và bạn đọc, sự ra đi của nam đạo diễn khiến đồng nghiệp, bạn bè thương tiếc.  Ngay khi nghe tin buồn, diễn viên Kiều Trinh cho biết: "Vừa hay tin em đi mà xót xa. Mấy hôm nay cứ nghĩ em sẽ khỏe và sớm về với gia đình. Đồng nghiệp đều luôn tin và mong em sẽ bình an vượt qua… Hôm Tết chị em mình còn đùa giỡn mà hôm nay nghe tin đau lòng quá… Tạm biệt em".

Diễn viên Mai Thu Huyền bày tỏ: "Bàng hoàng, đau xót và không muốn tin đây là sự thật. Theo dõi hành trình giành giật sự sống của em gần 1 tháng qua mà thấy thương em vô cùng…Em đã cố gắng rồi, nhưng phép màu đã không xảy ra. Mong em ra đi thanh thản, không còn đau đớn nữa và kiếp sau sẽ có 1 cuộc đời thật may mắn và hạnh phúc em nhé".

Ca sĩ Bạch Công Khanh cũng buồn bã chia sẻ ảnh kỉ niệm với đồng nghiệp anh rất trân trọng tài năng và quý mến tính cách.

Nguyễn Tấn Lực, sinh năm 1990, quê ở Bạc Liêu. Anh từng là diễn viên, tham gia một số phim truyền hình, phim ngắn. Anh theo học lớp K5, ngành đạo diễn điện ảnh của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và là đạo diễn của series phim "Chị thám tử".

 

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