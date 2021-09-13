Lộ diện ca khúc được cho là của Phi Nhung ấp ủ gửi đến khán giả mùa dịch trước khi mắc Covid-19

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao trước một đoạn clip được cho là ca sĩ Phi Nhung thu âm ca khúc mới trước khi phải chống chọi với Covid-19.

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến con gái, người thân, đồng nghiệp và fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, Phi Nhung đã được chuyển viện từ bệnh viện Gia An 115 vào Chợ Rẫy cấp cứu ngay trong đêm 25/8. Giữa tình hình trên, người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện Phi Nhung đang ấp ủ một dự án âm nhạc liên quan đến Phật Pháp nhưng chưa kịp thông báo đến khán giả thì nữ ca sĩ đã lâm bệnh.

Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh : Internet

Theo đó, mới đây, một tài khoản tiktok đã bất ngờ đăng tải một đoạn clip và chia sẻ rằng nữ ca sĩ đã thu âm hoàn chỉnh một bài hát về Phật Pháp có tên "Ơn trên đã chọn con" để dành tặng cho khán giả.

Ca sĩ Phi Nhung thu âm bài hát - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip, Phi Nhung xuất hiện tươi tắn, trẻ trung. Có thể thấy, chị đã dồn hết tâm sức cho ca khúc lần này khi thu âm rất tập trung, trau chuốt từng câu chữ để người nghe có thể cảm nhận một cách trọn vẹn nhất những thông điệp mà nó mang lại.

Hiện tại, sau 15 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, có rất nhiều thông tin khác nhau về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ khiến khán giả vô cùng hoang mang.

Báo Dân Việt dẫn lời từ phía gia đình Phi Nhung. Theo đó, gia đình nữ ca sĩ cho biết đã yêu cầu phía bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM siết chặt việc chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của giọng ca “Bông điên điển” ra bên ngoài để tránh gây hoang mang cho khán giả: “Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo, nhân viên nào tự ý cung cấp thông tin và hình ảnh bệnh nhân Phạm Phi Nhung ra bên ngoài phải chịu trách nhiệm. Khi nào có chỉ đạo của giám đốc mới được phép cung cấp thông tin và người cung cấp là lãnh đạo khoa".

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