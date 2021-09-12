Nóng: Con trai Hoài Linh chính thức lên tiếng trước thông tin bí mật đón nam danh hài sang Mỹ

Ngay sau khi tin đồn nổ ra đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Nhiều người chỉ trích nam nghệ sĩ có hành động trốn tránh khi vẫn chưa đưa ra được sao kê rõ ràng và hiện tại dịch bệnh cũng rất căng thẳng.

Vừa qua, dư luận được dịp dậy sóng trước thông tin nghệ sĩ Hoài Linh được con trai bí mật đón về Mỹ sau loạt ồn ào từ thiện đã lan truyền khắp các diễn đàn. Thậm chí, có tài khoản còn chia sẻ khoảnh khắc anh và con trai hạ cánh an toàn tại Mỹ.

"Khi còn nhỏ người ta cho bạn kẹo rồi bảo bạn làm gì bạn cũng làm. Lớn lên thế sao mình vẫn thấy nhiều người nhận kẹo" - bài viết của con trai Hoài Linh.

Vào tối ngày 11/9, Võ Lê Thành Vinh - con trai Hoài Linh đã có bài viết gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, Thành Vinh cho biết hình ảnh kia đã có từ năm 2019 cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Bài viết của con trai Hoài Linh làm rõ mọi việc - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, báo Thanh Niên cũng xác nhận, đã lên hệ với con trai nghệ sĩ Hoài Linh, người này phủ nhận sự việc và cho biết đó là tin bịa đặt.

Đây không phải là lần đầu nghệ sĩ Hoài Linh bị đào lại những hình ảnh cũ để câu view gây xôn xao dư luận. Trước đó, cư dân mạng cũng bàng hoàng khi xuất hiện một đoạn clip ngắn khoản 18 giây ghi lại cảnh Hoài Linh tâm sự chuyện nghề. Theo đó, nam danh hài cho biết chắc chắn sẽ quay lại showbiz vì "đây là nghề mà ơn trên cho mình".

Xôn xao Hoài Linh tuyên bố trở lại - Ảnh: Cắt từ clip

"Làm nghệ sĩ thì đâu ai muốn mình ẩn dật thế này đâu. Chắc chắn là anh sẽ làm lại vì đây là nghề mà ơn trên cho mình mà. Mình còn nói được thì mình còn làm được việc" - chia sẻ của Hoài Linh trong clip.

Tuy nhiên, thực chất đoạn clip đã có từ tháng 7/2020, được ghi lại bởi một người em thân thiết của nam nghệ sĩ khi nghe tin anh bị sốt thì lên thăm. Lúc ấy, Hoài Linh vốn cũng đang ở ẩn, nghỉ ngơi tại Đền thờ Tổ nghiệp. Anh chọn cuộc sống an nhàn, hằng ngày chăm sóc vườn cây làm thú vui.

Thực chất đoạn clip có từ năm 2020 - Ảnh: Cắt từ clip

Hoài Linh khi ấy cũng đang ở ẩn, nghỉ ngơi tại Đền thờ Tổ nghiệp - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip này, Hoài Linh chia sẻ dù sống bình yên nhưng bản thân khá buồn vì nhớ sân khấu, khán giả. Cho nên, nếu có cơ hội, anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.