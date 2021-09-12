Nóng: Con trai Hoài Linh chính thức lên tiếng trước thông tin bí mật đón nam danh hài sang Mỹ

Hậu trường 12/09/2021 10:06

Thông tin nghệ sĩ Hoài Linh được con trai âm thầm đón sang Mỹ khiến nhiều người xôn xao. Mới đây, con trai nam danh hài đã chính thức lên tiếng làm rõ sự việc.

Vừa qua, dư luận được dịp dậy sóng trước thông tin nghệ sĩ Hoài Linh được con trai bí mật đón về Mỹ sau loạt ồn ào từ thiện đã lan truyền khắp các diễn đàn. Thậm chí, có tài khoản còn chia sẻ khoảnh khắc anh và con trai hạ cánh an toàn tại Mỹ.

hoai linh 1
Thông tin Hoài Linh được con đón sang Mỹ gây xôn xao dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi tin đồn nổ ra đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Nhiều người chỉ trích nam nghệ sĩ có hành động trốn tránh khi vẫn chưa đưa ra được sao kê rõ ràng và hiện tại dịch bệnh cũng rất căng thẳng.

Vào tối ngày 11/9,  Võ Lê Thành Vinh - con trai Hoài Linh đã có bài viết gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, Thành Vinh cho biết hình ảnh kia đã có từ năm 2019 cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý.

"Khi còn nhỏ người ta cho bạn kẹo rồi bảo bạn làm gì bạn cũng làm. Lớn lên thế sao mình vẫn thấy nhiều người nhận kẹo" - bài viết của con trai Hoài Linh.

hoai linh 2
Bài viết của con trai Hoài Linh làm rõ mọi việc - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Đồng thời, báo Thanh Niên cũng xác nhận, đã lên hệ với con trai nghệ sĩ Hoài Linh, người này phủ nhận sự việc và cho biết đó là tin bịa đặt.

Đây không phải là lần đầu nghệ sĩ Hoài Linh bị đào lại những hình ảnh cũ để câu view gây xôn xao dư luận. Trước đó, cư dân mạng cũng bàng hoàng khi xuất hiện một đoạn clip ngắn khoản 18 giây ghi lại cảnh Hoài Linh tâm sự chuyện nghề. Theo đó, nam danh hài cho biết chắc chắn sẽ quay lại showbiz vì "đây là nghề mà ơn trên cho mình".

hoai linh 3
Xôn xao Hoài Linh tuyên bố trở lại - Ảnh: Cắt từ clip

"Làm nghệ sĩ thì đâu ai muốn mình ẩn dật thế này đâu. Chắc chắn là anh sẽ làm lại vì đây là nghề mà ơn trên cho mình mà. Mình còn nói được thì mình còn làm được việc" - chia sẻ của Hoài Linh trong clip.

Tuy nhiên, thực chất đoạn clip đã có từ tháng 7/2020, được ghi lại bởi một người em thân thiết của nam nghệ sĩ khi nghe tin anh bị sốt thì lên thăm. Lúc ấy, Hoài Linh vốn cũng đang ở ẩn, nghỉ ngơi tại Đền thờ Tổ nghiệp. Anh chọn cuộc sống an nhàn, hằng ngày chăm sóc vườn cây làm thú vui. 

hoai linh 4
 Thực chất đoạn clip có từ năm 2020 - Ảnh: Cắt từ clip
hoai linh 5
Hoài Linh khi ấy cũng đang ở ẩn, nghỉ ngơi tại Đền thờ Tổ nghiệp - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip này, Hoài Linh chia sẻ dù sống bình yên nhưng bản thân khá buồn vì nhớ sân khấu, khán giả. Cho nên, nếu có cơ hội, anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Xuất hiện clip Hoài Linh tuyên bố chắc chắn sẽ quay lại làng giải trí, thực hư thế nào?

Xuất hiện clip Hoài Linh tuyên bố chắc chắn sẽ quay lại làng giải trí, thực hư thế nào?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh danh hài Hoài Linh cho biết chắc chắn sẽ quay lại với nghề khiến nhiều người xôn xao. Thực hư câu chuyện thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Hoài Linh Con trai Hoài Linh hoài linh sang Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36