Xuất hiện clip Hoài Linh tuyên bố chắc chắn sẽ quay lại làng giải trí, thực hư thế nào?

Hậu trường 09/09/2021 12:03

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh danh hài Hoài Linh cho biết chắc chắn sẽ quay lại với nghề khiến nhiều người xôn xao. Thực hư câu chuyện thế nào?

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao trước một đoạn clip ngắn khoản 18 giây ghi lại cảnh Hoài Linh tâm sự chuyện nghề. Theo đó, nam danh hài cho biết chắc chắn sẽ quay lại showbiz vì "đây là nghề mà ơn trên cho mình".

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Xôn xao Hoài Linh tuyên bố trở lại - Ảnh: Cắt từ clip

"Làm nghệ sĩ thì đâu ai muốn mình ẩn dật thế này đâu. Chắc chắn là anh sẽ làm lại vì đây là nghề mà ơn trên cho mình mà. Mình còn nói được thì mình còn làm được việc" - chia sẻ của Hoài Linh trong clip.

Đoạn clip ngay sau khi chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, mong chờ sự trở lại của Hoài Linh, nhiều netizen cũng tỏ thái độ mỉa mai, thậm chí khẳng định anh đã "không còn cơ hội", "thân bại danh liệt".

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, nếu theo dõi Hoài Linh đã lâu, không khó nhận ra phát ngôn này của anh đã có từ tháng 7/2020. Đoạn clip được ghi lại bởi một người em thân thiết của nam nghệ sĩ khi nghe tin anh bị sốt thì lên thăm. Lúc ấy, Hoài Linh vốn cũng đang ở ẩn, nghỉ ngơi tại Đền thờ Tổ nghiệp. Anh chọn cuộc sống an nhàn, hằng ngày chăm sóc vườn cây làm thú vui. 

Xuất hiện clip Hoài Linh tuyên bố chắc chắn sẽ quay lại làng giải trí, thực hư thế nào? - Ảnh 4
Thực chất đoạn clip có từ năm 2020 - Ảnh: Cắt từ clip
Xuất hiện clip Hoài Linh tuyên bố chắc chắn sẽ quay lại làng giải trí, thực hư thế nào? - Ảnh 5
Hoài Linh khi ấy cũng đang ở ẩn, nghỉ ngơi tại Đền thờ Tổ nghiệp - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, Hoài Linh chia sẻ dù sống bình yên nhưng bản thân khá buồn vì nhớ sân khấu, khán giả. Cho nên, nếu có cơ hội, anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Được biết, vào khoảng tháng 5/2021, cả showbiz Việt được dịp chấn động trước scandal Hoài Linh chậm giải ngân số tiền hàng chục tỉ đồng ủng hộ miền Trung lũ lụt suốt 6 tháng. Tuy sau đó, nghệ sĩ đã 2 lần tung clip trấn tình, xin lỗi khán giả cũng như trao hết số tiền lại cho người dân nhưng danh tiếng của anh vẫn bị ảnh hưởng trầm trọng. Hoài Linh cũng "mất hút" khỏi làng giải trí từ sau thời điểm ấy. Hiện, mọi thông tin dù là nhỏ nhất của Hoài Linh cũng được dư luận quan tâm.

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Từ khóa:   NS Hoài Linh Hoài Linh tái xuất Hoài Linh từ thiện

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