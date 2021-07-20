Đàm Vĩnh Hưng 'nổi đóa' bênh vực Hoài Linh trước ồn ào clip kêu gọi từ thiện

Hậu trường 20/07/2021 09:25

Liên quan đến clip vận động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ bị "lật tung" trong thời gian gần đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng bức xúc trên trang cá nhân.

Vài ngày trước đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi người dân ủng hộ tiền cho các bác sĩ đầu ngành và các hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Đoạn clip nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

hoai linh 1
Hoài Linh kêu gọi ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình

"Quý vị ủng hộ bao nhiêu cũng được. Nếu có banking thì chuyển qua banking, 100 nghìn cũng được, 50 nghìn cũng được, quý vị ủng hộ nhé. Góp gió thành bão để chúng ta làm công việc giúp đỡ những người tuyến đầu phòng chống dịch, những bệnh nhân đang điều trị và gặp khó khăn. Cái số tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng tôi ghim ở đây" - Hoài Linh nói trong clip.

Liên quan đến sự việc, mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có bài đăng tỏ rõ sự bức xúc của mình. Theo đó, anh chia sẻ lại một bài phỏng vấn nói về "Sự thật clip Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi ủng hộ tuyến đầu chống dịch" kèm theo dòng trạng thái "nhắc lại thêm lần nữa" để làm rõ những đồn đoán trước kia.

hoai linh 2
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đoạn clip của Hoài Linh đã được quay từ năm ngoái nhằm gây quỹ ủng hộ cho các y bác sĩ, tình nguyện viên và các cán bộ ở tuyến đầu. Việc nó xuất hiện ở thời điểm hiện tại nhiều khả năng là do "có những kẻ xấu" đang "cố ý bôi nhọ và gây hiểu lầm đối với những người nhẹ dạ, dễ tin hoặc không tìm hiểu". Nam ca sĩ mong khán giả hãy sáng suốt.

hoai linh 3

hoai linh 4
Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng -  Ảnh: Chụp màn hình

"Ông Hoàng nhạc Việt" cũng cho biết tài khoản từ thiện kia đã đóng từ 2 tháng trước và "xin mọi người đừng chuyển tiền vào đó nữa.

Đàm Vĩnh Hưng 'nổi đóa' bênh vực Hoài Linh trước ồn ào clip kêu gọi từ thiện - Ảnh 5
Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với nam nghệ sĩ đồng thời chỉ trích những người cố ý dựng chuyện, bôi nhọ người khác.

Xuân Lan đăng đàn bức xúc chuyện từ thiện, CĐM réo tên 'Hoài Linh' bất ngờ bị siêu mẫu 'mời' lên phường

Xuân Lan đăng đàn bức xúc chuyện từ thiện, CĐM réo tên 'Hoài Linh' bất ngờ bị siêu mẫu 'mời' lên phường

Mới đây, trong một bài viết búc xúc về chuyện từ thiện bị soi mói, siêu mẫu Xuân Lan đã bị bị một khán giả "xin ý kiến" về việc của nghệ sĩ Hoài Linh. Cô sau đó đã có câu trả lời không thể "chất hơn".

Xem thêm
Từ khóa:   NS Hoài Linh Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 51 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 51 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36