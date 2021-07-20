Đàm Vĩnh Hưng 'nổi đóa' bênh vực Hoài Linh trước ồn ào clip kêu gọi từ thiện

Liên quan đến clip vận động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ bị "lật tung" trong thời gian gần đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng bức xúc trên trang cá nhân.

Vài ngày trước đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi người dân ủng hộ tiền cho các bác sĩ đầu ngành và các hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Đoạn clip nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hoài Linh kêu gọi ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình "Quý vị ủng hộ bao nhiêu cũng được. Nếu có banking thì chuyển qua banking, 100 nghìn cũng được, 50 nghìn cũng được, quý vị ủng hộ nhé. Góp gió thành bão để chúng ta làm công việc giúp đỡ những người tuyến đầu phòng chống dịch, những bệnh nhân đang điều trị và gặp khó khăn. Cái số tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng tôi ghim ở đây" - Hoài Linh nói trong clip.

Liên quan đến sự việc, mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có bài đăng tỏ rõ sự bức xúc của mình. Theo đó, anh chia sẻ lại một bài phỏng vấn nói về "Sự thật clip Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi ủng hộ tuyến đầu chống dịch" kèm theo dòng trạng thái "nhắc lại thêm lần nữa" để làm rõ những đồn đoán trước kia. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đoạn clip của Hoài Linh đã được quay từ năm ngoái nhằm gây quỹ ủng hộ cho các y bác sĩ, tình nguyện viên và các cán bộ ở tuyến đầu. Việc nó xuất hiện ở thời điểm hiện tại nhiều khả năng là do "có những kẻ xấu" đang "cố ý bôi nhọ và gây hiểu lầm đối với những người nhẹ dạ, dễ tin hoặc không tìm hiểu". Nam ca sĩ mong khán giả hãy sáng suốt.

Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình "Ông Hoàng nhạc Việt" cũng cho biết tài khoản từ thiện kia đã đóng từ 2 tháng trước và "xin mọi người đừng chuyển tiền vào đó nữa. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài đăng đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với nam nghệ sĩ đồng thời chỉ trích những người cố ý dựng chuyện, bôi nhọ người khác.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-noi-doa-benh-vuc-hoai-linh-truoc-on-ao-clip-keu-goi-tu-thien-413360.html