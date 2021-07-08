Xôn xao văn bản mới nhất quanh ồn ào tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh

Nội dung văn bản cho biết, sau quá trình xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa thấy nghệ sĩ Hoài Linh vi phạm gì theo quy định tại khoản 1, điều 79 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ nên chưa đủ cơ sở để tước đoạt danh hiệu.

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi xuất hiện một văn bản được cho là của Thanh Tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vụ việc tước đi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh .

Sau khi nghiên cứu, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến trả lời như sau:

"Ngày 7/6 Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được đơn do lãnh đạo Bộ giao nghiên cứu, giải quyết nội dung đơn kiến nghị việc tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh.

'Theo quy định tại khoản 1, điều 79 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng: 'Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng văn bản đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án tử hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước''.

Cho đến nay nghệ sĩ Hoài Linh chưa vi phạm quy định nêu trên, vì vậy chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu" - trích nội dung văn bản trên.

Văn bản trên sau khi được lan truyền đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin trên mạng xã hội, chưa công bố chính thức từ cơ quan chức năng.

Được biết, thời gian qua, nghệ sĩ Hoài Linh vướng vào không ít ồn ào. Nam danh hài bị cho rằng đang cố tình "ngâm" số tiền từ thiện 14 tỷ cứu trợ miền Trung suốt 6 tháng. Dù đã đưa ra lời xin lỗi, trần tình mọi việc nhưng cộng đồng mạng vẫn "soi" ra nhiều chi tiết "bất thường".

Hoài Linh bị đề nghị tước danh hiệu và cấm sóng - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo Thanh Niên, ngày 27/5, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chuyển đơn của bà N.T.T.H. để Sở xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trong đơn, bà H. đệ trình lên Đài truyền hình TP.HCM, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (nơi xét tặng danh hiệu NSƯT) đề nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi danh hiệu NSƯT của nam danh hài do đã gây dư luận xấu trong nhân dân thời gian qua. Ngoài ra, đơn còn đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên internet có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ sinh năm 1969. Sự việc khi ấy khiến nhiều người hoang mang.

Về phía Hoài Linh, sau khi giải ngân một cách nhanh chóng số tiền từ thiện và công khai các bản sao kê, Hoài Linh vẫn bị mang ra "đá xéo" khi có ồn ào liên quan đến từ thiện.