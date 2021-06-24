Chuyên gia mách nước Hoài Linh: 'Vì sao 1 tin đồn nợ tiền gỗ vô căn cứ có thể thổi bùng ngọn lửa scandal đang chìm vào dĩ vãng'

Liên quan đến những ồn ào thời gian gần đây về việc Hoài Linh bị tố quỵt tiền gỗ xây nhà thờ Tổ, mới đây, một Blogger nổi tiếng đã có bài viết chia sẻ về vấn đề này.

Những ngày vừa qua, khi vụ lùm xùm tiền từ thiện vẫn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, nam danh hài Hoài Linh lại tiếp tục vướng vào tin đồn thiếu nợ người dân một số tiền khủng lúc mua gỗ xây nhà thờ Tổ. Liên quan đến sự việc, blogger Nguyễn Ngọc Long đã có cả một bài viết và video nói lên ý kiến của mình. Theo anh, mặc dù người tố chỉ là một tài khoản trên mạng, không nhân chứng, vật chứng gì nhưng "cũng đủ để thông tin lan truyền chóng mặt". Vậy mà, khi tất cả vào cuộc điều tra, đến tận đại phương để tìm hiều thì người dân nơi được đồn là Hoài Linh đang thiếu nợ lại cho biết không có chuyện này xảy ra.

Bài viết của Blogger Nguyễn Ngọc Long - Ảnh:Chụp màn hình Bên cạnh đó, suy ra từ vụ một hãng kim cương bất ngờ xuất hiện dày đặc sau clip Hoài Linh phân trần bảo ở nhà dưỡng bệnh nhưng lại đi sự kiện hay công ty xây dựng khoe vụ xây biệt thự cho Thuỷ Tiên "khiến cô phải lao đao", Nguyễn Ngọc Long cho rằng rất có cơ sở để tin chuyện Hoài Linh quỵt tiền gỗ chỉ là lời đồn vì nếu là thật thì hộ dân ấy đã phải lên tiếng bởi nó rất tốt cho việc kinh doanh. "Nhắc lại, đợt Hoài Linh dính scandal ôm tiền từ thiện, một hãng kim cương cũng liên tục xuất hiện với đủ chuyện drama ly kỳ hấp dẫn. Hay một công ty xây dựng nhanh nhảu khoe vụ xây biệt thự cho Thuỷ Tiên gần đây khiến cô phải lao đao. Rõ ràng, nếu có ai đó tham gia thi công nhà thờ tổ nghiệp quật cho hoài linh, thì lẽ tự nhiên họ cũng muốn khoe để Pr chứ?" - trích bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Long.

Blogger Nguyễn Ngọc Long - Ảnh: Internet Tuy nhiên, theo Nguyễn Ngọc Long, sự việc trở nên ồn ào như thế là do "khủng hoảng truyền thông" chưa được giải quyết triệt để từ vụ nam danh hài giải ngân nhanh chóng 14 tỷ tiền từ thiện lần trước. Cho nên, hiện tại, chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng khiến "ngọn lửa bùng lên dữ dội". "Tóm lại, chuyện nợ nần này đến nay vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng khổ nỗi, vì Hoài Linh dù đã rất nhanh chóng giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện thì khủng hoảng truyền thông vẫn chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Nghệ sĩ này vẫn khiến dư luận ù ù với vô số câu hỏi không thể giả nhời. Và đó là lý do, chỉ cần có một thông tin nhỏ xíu, thậm chí là vô căn cứ thì cũng như mồi lửa làm bùng lên đám cháy đang âm ỉ" Qua bài viết trên, anh hy vọng Hoài Linh và ekip nên nghiêm túc suy nghĩ, giải quyết triệt để "khủng hoảng" để tránh những trắc trở về sau. "Có lẽ Hoài Linh và ekip nên nghiêm túc suy nghĩ việc này. Phải nhanh chóng đối mặt một lần (nữa) với dư luận thật chân thành, cầu thị, nghiêm túc và minh bạch để “dập” triệt để khủng hoảng. Chứ cứ để tình trạng sương mù giăng lối như này, thì con đường quay lại sân khấu của Hoài Linh sẽ xa lắc xa lơ, kéo dài tới 1422km mất!" - trích bài viết của Blogger Nguyễn Ngọc Long. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh:Chụp màn hình Bên dưới bài viết, bên cạnh những ý kiến đồng tình, cho rằng Blogger đã "hiến kế" cho nam danh hài thì cũng có một số người bình luận khá tiêu cực khi cho rằng: "Mặt dày thì 14km cũng không ngán".

TikToker Trương Quốc Anh: 'Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng chỉ bảo vệ bản thân, Hoài Linh vô tình bị dồn vào thế khó' Khi nghệ sĩ Hoài Linh vướng lùm xùm do 14 tỷ đồng bị giải ngân chậm, MC Trấn Thành và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng công khai sao kê số tiền từ thiện của bản thân. Tuy nhiên, theo TikToker nổi tiếng Trương Quốc Anh, việc này lại vô tình đẩy Hoài Linh vào thế khó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-mach-nuoc-hoai-linh-vi-sao-1-tin-don-no-tien-go-vo-can-cu-co-the-thoi-bung-ngon-lua-scandal-dang-chim-vao-di-vang-409894.html