Chuyên gia mách nước Hoài Linh: 'Vì sao 1 tin đồn nợ tiền gỗ vô căn cứ có thể thổi bùng ngọn lửa scandal đang chìm vào dĩ vãng'

Hậu trường 24/06/2021 09:05

Liên quan đến những ồn ào thời gian gần đây về việc Hoài Linh bị tố quỵt tiền gỗ xây nhà thờ Tổ, mới đây, một Blogger nổi tiếng đã có bài viết chia sẻ về vấn đề này.

Những ngày vừa qua, khi vụ lùm xùm tiền từ thiện vẫn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, nam danh hài Hoài Linh lại tiếp tục vướng vào tin đồn thiếu nợ người dân một số tiền khủng lúc mua gỗ xây nhà thờ Tổ.

Liên quan đến sự việc, blogger Nguyễn Ngọc Long đã có cả một bài viết và video nói lên ý kiến của mình. Theo anh, mặc dù người tố chỉ là một tài khoản trên mạng, không nhân chứng, vật chứng gì nhưng "cũng đủ để thông tin lan truyền chóng mặt". Vậy mà, khi tất cả vào cuộc điều tra, đến tận đại phương để tìm hiều thì người dân nơi được đồn là Hoài Linh đang thiếu nợ lại cho biết không có chuyện này xảy ra.

hoai linh 1
 Bài viết của Blogger Nguyễn Ngọc Long - Ảnh:Chụp màn hình

Bên cạnh đó, suy ra từ vụ một hãng kim cương bất ngờ xuất hiện dày đặc sau clip Hoài Linh phân trần bảo ở nhà dưỡng bệnh nhưng lại đi sự kiện hay công ty xây dựng khoe vụ xây biệt thự cho Thuỷ Tiên "khiến cô phải lao đao", Nguyễn Ngọc Long cho rằng rất có cơ sở để tin chuyện Hoài Linh quỵt tiền gỗ chỉ là lời đồn vì nếu là thật thì hộ dân ấy đã phải lên tiếng bởi nó rất tốt cho việc kinh doanh.

"Nhắc lại, đợt Hoài Linh dính scandal ôm tiền từ thiện, một hãng kim cương cũng liên tục xuất hiện với đủ chuyện drama ly kỳ hấp dẫn. Hay một công ty xây dựng nhanh nhảu khoe vụ xây biệt thự cho Thuỷ Tiên gần đây khiến cô phải lao đao. Rõ ràng, nếu có ai đó tham gia thi công nhà thờ tổ nghiệp quật cho hoài linh, thì lẽ tự nhiên họ cũng muốn khoe để Pr chứ?" - trích bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Long.

hoai linh 3
Blogger Nguyễn Ngọc Long - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo Nguyễn Ngọc Long, sự việc trở nên ồn ào như thế là do "khủng hoảng truyền thông" chưa được giải quyết triệt để từ vụ nam danh hài giải ngân nhanh chóng 14 tỷ tiền từ thiện lần trước. Cho nên, hiện tại, chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng khiến "ngọn lửa bùng lên dữ dội". 

"Tóm lại, chuyện nợ nần này đến nay vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng khổ nỗi, vì Hoài Linh dù đã rất nhanh chóng giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện thì khủng hoảng truyền thông vẫn chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Nghệ sĩ này vẫn khiến dư luận ù ù với vô số câu hỏi không thể giả nhời. Và đó là lý do, chỉ cần có một thông tin nhỏ xíu, thậm chí là vô căn cứ thì cũng như mồi lửa làm bùng lên đám cháy đang âm ỉ" 

Qua bài viết trên, anh hy vọng Hoài Linh và ekip nên nghiêm túc suy nghĩ, giải quyết triệt để "khủng hoảng" để tránh những trắc trở về sau. 

"Có lẽ Hoài Linh và ekip nên nghiêm túc suy nghĩ việc này. Phải nhanh chóng đối mặt một lần (nữa) với dư luận thật chân thành, cầu thị, nghiêm túc và minh bạch để “dập” triệt để khủng hoảng. Chứ cứ để tình trạng sương mù giăng lối như này, thì con đường quay lại sân khấu của Hoài Linh sẽ xa lắc xa lơ, kéo dài tới 1422km mất!" - trích bài viết của  Blogger Nguyễn Ngọc Long.

hoai linh 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh:Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, bên cạnh những ý kiến đồng tình, cho rằng Blogger đã "hiến kế" cho nam danh hài thì cũng có một số người bình luận khá tiêu cực khi cho rằng: "Mặt dày thì 14km cũng không ngán".

TikToker Trương Quốc Anh: 'Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng chỉ bảo vệ bản thân, Hoài Linh vô tình bị dồn vào thế khó'

TikToker Trương Quốc Anh: 'Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng chỉ bảo vệ bản thân, Hoài Linh vô tình bị dồn vào thế khó'

Khi nghệ sĩ Hoài Linh vướng lùm xùm do 14 tỷ đồng bị giải ngân chậm, MC Trấn Thành và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng công khai sao kê số tiền từ thiện của bản thân. Tuy nhiên, theo TikToker nổi tiếng Trương Quốc Anh, việc này lại vô tình đẩy Hoài Linh vào thế khó.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Ngọc Long ns Hoài Linh nợ tiền gỗ

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36