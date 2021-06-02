TikToker Trương Quốc Anh: 'Anh Hoài Linh nên tổ chức cuộc họp báo xin lỗi đồng bào miền Trung và xin ý kiến nhà hảo tâm'

Liên quan đến sự việc, theo Thanh Niên, sáng 1/6, ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận vào chiều 31/5, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện trao số tiền 1,4 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào lũ lụt tại địa phương. Cũng trong ngày 31/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tỉnh Quảng Trị.

Những ngày gần đây, câu chuyện nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân số tiền 14 tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung mùa bão lũ đã khiến dư luận xôn xao. Bên cạnh những ý kiến cảm thông do tình hình dịch bệnh và bệnh tình của nam danh hài, cũng có không ít chỉ trích đến từ một phần cộng đồng mạng khi cho rằng nam danh hài đã không minh bạch số tiền ngay từ đầu.

Mới đây, TikToker nổi tiếng Trương Quốc Anh đã đăng tải đoạn clip bàn luận về vấn đề này. Mở đầu đoạn clip, nam TikToker thẳng thắng nhận định, số tiền ủng hộ miền Trung là 14 tỷ có thể chưa chắc là đúng, có thể nhiều hơn, hoặc ít hơn khiến danh hài phải bù tiền túi bởi anh không đưa ra bản sao kê chính xác trong lúc nhận tiền.

Tuy nhiên, có lẽ hành động này vẫn vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận bởi lẽ bão lũ đã qua đi từ lâu và hiện tại, cả nước đang "gồng mình" chống dịch Covid-19.

TikToker nổi tiếng Trương Quốc Anh - Ảnh: Chụp màn hình

"Nó (14 tỷ) có thể ít hơn và anh ấy phải bù vào, hoặc nhiều hơn vì người trong cuộc không đưa ra được những khoản sao kê biến động trong quá trình các mạnh thường quân ủng hộ... Điều này chứng minh Hoài Linh không phải là thánh nhân, vẫn là con người có da có thịt như chúng ta nên đều có sai lầm nhưng điều quan trọng là người ấy có nhận ra sai lầm của mình không để mà sửa chữa" - nam TikToker nói trong đoạn đầu clip.

Vào vấn đề chính, TikToker Trương Quốc Anh cho biết mình muốn bàn về việc "có nên hay không gửi số tiền ấy vào miền Trung khi trận lũ lịch sử đã dừng lại 6 tháng".

Theo anh, số tiền này nếu đến tay đồng bào miền Trung là điều tốt nhưng nó không còn mang ý nghĩa cứu giúp "lúc người ta đang khốn cùng". Đồng thời cũng nhắn nhủ rằng đàn em hay ekip của nghệ sĩ Hoài Linh đừng lên mạng xã hội thanh minh vì tất cả "chỉ là ngụy biện".

"Nếu anh Hoài Linh chuyên nghiệp thì nên tổ chức một cuộc họp báo. Trước hết là xin lỗi đồng bào miền Trung sau đó là đến các nhà hảo tâm. Cũng thông qua cuộc họp báo này, theo ý kiến cá nhân của riêng tôi, anh nên xin ý kiến các nhà hảo tâm dụng số tiền này mua vắc xin phòng chống Covid-19 cho người dân Việt Nam. Tôi thấy như vậy thì ý nghĩa và thực tế hơn" - nam Tiktoker tiếp tục nói trong clip.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Một số người nghĩ vẫn nên để lại tiền cho miền Trung -

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Đa số ý kiến đều ủng hộ và cho biết anh đang giúp cho nghệ sĩ Hoài Linh tìm ra một biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số người cho rằng vẫn nên để lại cho miền Trung vì năm nào cũng có lũ và nhiều gia đình hiện cũng còn rất khó khăn.

Được biết, Tiktoker Trương Quốc Anh là một cán bộ kiểm sát nổi lên như một “hiện tượng mạng” bởi anh “bắt trend” khá nhanh, cách nói chuyện hài hước và thu hút người xem.