Người dân nhận nhà từ Hoài Linh ở vùng lũ : 'Sao trên mạng nói Hoài Linh không về? Nhằm nhò chi mấy đồng bạc từ thiện mà nói tiếng oan cho chú?'

Xã hội 31/05/2021 15:27

Mới đây, để làm rõ về việc nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền 13 tỷ ủng hộ miền Trung bị giải ngân chậm, mới đây, một Youtuber đã đến tận nhà vài người dân ở tỉnh Quảng Nam để nghe họ chia sẻ rõ hơn về vấn đề.

Những ngày gần đây, dư luận được dịp xôn xao khi nam danh hài Hoài Linh thừa nhận vẫn còn giữ 13 tỷ đồng tiền ủng hộ miền Trung bão lũ trong suốt 6 tháng qua. Trước thông tin trên, nhiều người đã tỏ ra vô cùng tức giận và chỉ trích nam nghệ sĩ không thương tiếc.

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Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Inetrnet

Tuy nhiên, mới đây, một kênh Youtube với hơn 427 nghìn người đăng ký đã công bố clip liên quan đế sự việc. Theo đó, đoạn clip kể về cuộc gặp gỡ giữa nam Youtuber nói trên và một người dân tên T.T.V. ở xã Quế Long, tỉnh Quảng Nam. Cô này cho biết đoàn từ thiện gồm cố NS Chí Tài, Hiếu Hiền, Quách Bem... đã đến miền Trung làm từ thiện vào ngày 18/11/2020. 

Theo cô V., sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào tháng 9, NS Hoài Linh cùng đoàn từ thiện đã tiếp tục đến đây vào cùng tháng đó. Tuy nhiên, Hoài Linh khi ấy quá yếu nên không thể di chuyển nhiều. Đặc biệt, cô cho biết, nhiều căn nhà đã được đoàn từ thiện sửa chữa và những nhu yếu phẩm như gạo, đồ ăn, quần áo... cũng được gửi đến miền Trung trong lúc bão lũ. Ngoài ra, họ còn đến các huyện lân cận như Phước Sơn, Tuyên Phước, Nông Sơn... để giúp đỡ bà con.

Người dân nhận nhà từ Hoài Linh ở vùng lũ : 'Sao trên mạng nói Hoài Linh không về? Nhằm nhò chi mấy đồng bạc từ thiện mà nói tiếng oan cho chú?' - Ảnh 2
Người dân chia sẻ về nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

"Chú Hoài Linh cho tui cái nhà đây nè. Hồi đó nhà tôi còn trùm cái tấm bạt mà sao ở trên mạng nói là chú Hoài Linh không về. Chú về xã này cho tiền, nhu yếu phẩm, cho nhà, cho đồ đủ thứ mà sao nói như vậy? Cũng tội cho chú chứ! Tôi thấy cộng đồng mạng nói mà thấy tội cho nghệ sĩ. Tui ước gì tui nói được là tui nói liền. Tội cho Hoài Linh, trước giờ cống hiến cả cuộc đời cho xã hội, cho khán giả. Nhằm nhò chi mấy đồng bạc từ thiện mà nói tiếng oan cho chú, làm thế tui thấy bất công quá" - cô V. nói trong clip.

Bên cạnh đó, cô cũng rơm rớm nước mắt chia sẻ thêm cô biết ơn nghệ sĩ Hoài Linh và rất "tức" khi nghe cộng đồng mạng chỉ trích nam nghệ sĩ. Cô "không nói được" vì "nghèo khó, tật nguyền" bởi "tâm của Hoài Linh không bao giờ làm chuyện như thế".

"Biết ơn chú Hoài Linh dữ lắm, nghe cộng đồng mạng nói mà bực. Cô nói với con chứ cô nói được là cô nói liền. Chuyên gia lên nói rồi phân tích Hoài Linh tham lam này kia nọ, Hoài Linh nhằm nhò chi mấy đồng bạc từ thiện, tâm của Hoài Linh không bao giờ làm chuyện thế đâu. Cả cuộc đời họ hy sinh như thế, vì nguyên nhân họ cũng bệnh nên không đi được, thấy thương cho chú mới phải chứ sao trù dập chú. Tui nói không được vì tui ở đây, nghèo khó, tật nguyền" - cô V. tiếp tục chia sẻ.

Dù hiện tại, chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng rõ ràng, đoạn clip đã cho công chúng thấy được cái nhìn đa chiều và có những kết luận công tâm hơn về sự việc.

'Tiếp tay' làm bùng nổ vụ từ thiện 13 tỷ đồng của Hoài Linh, bà Phương Hằng sẽ tiếp tục moi móc 'góc khuất đen tối' của showbiz?

'Tiếp tay' làm bùng nổ vụ từ thiện 13 tỷ đồng của Hoài Linh, bà Phương Hằng sẽ tiếp tục moi móc 'góc khuất đen tối' của showbiz?

Liên quan đến vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền cứu trợ Miền Trung bị "ngâm" suốt 6 tháng, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi") đã đăng tải bài viết chia sẻ về vấn đề.

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Từ khóa:   ns Hoài Linh 13 tỷ ủng hộ miền Trung

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