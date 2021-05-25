'Tiếp tay' làm bùng nổ vụ từ thiện 13 tỷ đồng của Hoài Linh, bà Phương Hằng sẽ tiếp tục moi móc 'góc khuất đen tối' của showbiz?

Xã hội 25/05/2021 17:34

Liên quan đến vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền cứu trợ Miền Trung bị "ngâm" suốt 6 tháng, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi") đã đăng tải bài viết chia sẻ về vấn đề.

Vừa qua, cộng đồng mạng được dịp "dậy sóng" khi nghệ sĩ Hoài Linh thông qua một video đã lên tiếng chính thức về sự việc anh vẫn còn giữ 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ trong suốt 6 tháng qua. Theo đó, nam danh hài giải thích rằng Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời tiếp. 

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Nghệ sĩ Hoài Linh trần tình trong đoạn clip gửi báo chí - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, lời trần tình này không được nhiều người thông cảm bởi lẽ vào thời điểm ấy, người ta phát hiện Hoài Linh đã tham gia vào một chuyến từ thiện khác cho một công ty mà mình làm đại sứ.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải một bài viết với thái độ khá gay gắt chỉ trích nam nghệ sĩ. Theo đó, bà Hằng đã mở đầu bài viết bằng một tiêu đề đầy mỉa mai: "Thôi đừng diễn nữa, thần điêu đại bịp" và gửi lời chúc sức khỏe đến những người theo dõi mình.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Tiếp đến, bà cho biết bản thân từ bây giờ sẽ "chính thức bắt đầu vào cuộc chơi, hay còn gọi là một cuộc chiến" để lột trần những sự thật, khúc mắc đen tối của "đám nghệ sĩ".

"Hôm nay Phương Hằng tôi mới chính thức bắt đầu vào cuộc chơi, hay còn gọi là một cuộc chiến. Thật là thú vị! Tôi đã hứa với quý vị sẽ lột "trần truồng trần trụi" những sự thật siêu thật, những góc khuất đen tối, những mắt xích bỉ ổi của một *** nghệ sĩ tồi hơn chữ TỒI..., một thời làm mưa làm gió, gieo vào lòng chúng ta niềm tin yêu dối trá, nhưng sự thật vẫn là SỰ THẬT!"

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Bài viết trước thềm livestream của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

 Bên cạnh đó, bà Hằng cho biết đang sục sôi lòng căm hận với những kẻ "ĐẠI NÚP LÙM, những mắt xích man rợ". Cuối bài viết, bà Phương Hằng khẳng định sẽ tìm ra chính nghĩa, chân lý. Đồng thời hẹn khán giả xem buổi livestream tối ngày 25/5.

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Bình luận ủng hộ bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, bà Hằng nhận về rất nhiều ý kiến ủng hộ và yêu quý từ cư dân mạng, đặc biệt là những fan trung thành của mình. 

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Vừa qua, trong khi nghệ sĩ Hoài Linh đang "chìm" trong lùm xùm 13 tỷ, bà Nguyễn Phương Hằng lại bất ngờ được gọi tên bởi khả năng "tiên tri" của mình.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Phương Hằng và Hoài Linh 13 tỷ

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