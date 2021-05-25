Giữa lúc Hoài Linh gặp 'kiếp nạn', bà Nguyễn Phương Hằng được tôn là 'Vanga Việt Nam' khi mơ đâu trúng đó

Vừa qua, trong khi nghệ sĩ Hoài Linh đang "chìm" trong lùm xùm 13 tỷ, bà Nguyễn Phương Hằng lại bất ngờ được gọi tên bởi khả năng "tiên tri" của mình.

Liên quan đến vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh giữ tiền ủng hộ Miền Trung suốt 6 tháng, bên cạnh việc chỉ trích Hoài Linh đã im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua, nhiều người còn chú ý đến một nhân vật khác với khả năng "tiên tri" vô cùng linh nghiệm đó là bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi"). Cụ thể, trong buổi livestream ngày 22/5 vừa qua, bên cạnh việc chỉ trích giới nghệ sĩ Việt, bà Hằng cũng tiết lộ một chi tiết rằng bản thân đã nằm mơ thấy nam nghệ sĩ Hoài Linh nói với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rằng số tiền từ thiện vẫn còn trong tài khoản.

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi") trong buổi livestream ngày 22/5 - Ảnh: Chụp màn hình "Em nằm mơ em thấy thằng Đàm Vĩnh Hưng nó nói chuyện với Hoài Linh, nó xác nhận là tiền vẫn còn nằm trong tài khoản, 6 tháng nay không biết nó làm cái gì nhưng mà tiền vẫn còn nằm nguyên trong tài khoản" - bà Hằng nói trong livestream. "Giấc mơ" này sau đó đã thành hiện thực khi đoạn clip được chính Hoài Linh gửi cho một số cơ quan báo chí lên tiếng xác nhận vấn đề. Cụ thể, nam danh hài khẳng định số tiền này hiện đã lên đến 14,67 tỷ và vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh lập ra. Hoài Linh cho biết nguyên nhân là vì dịch bệnh bùng phát và hứa sẽ công khai minh bạch các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện với khán giả.

Nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng trong video - Ảnh: Chụp màn hình Chưa dừng lại đó, mới đây thôi, bà Hằng lại tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân bài viết kể về giấc mơ tiếp theo của mình. Theo đó, bà kể rằng mình mơ thấy nghệ sĩ Hoài Linh không còn đúng số tiền như đã công bố. Số tiền này đã mọc cánh bay vào công ty kỹ thuật số (số đề) và bay vào những chủ nợ vì đã trót chơi bài ở Casino. Giấc mơ thứ hai của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Sau lời "tiên tri" ấy, hình ảnh về tài khoản ngân hàng được cho là của Hoài Linh bất ngờ bị lộ trên mạng xã hội. Dù hình ảnh rất mờ, nhưng dân mạng vẫn có thể soi ra trong các hoạt động giao dịch có số tiền 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu) với nội dung “cậu Linh chuyển tiền”. Từ đây, nhiều bất đầu người xôn xao, cho rằng thực sự nam nghệ sĩ đã dùng tiền từ thiện làm việc riêng. Tài khoản ngân hàng được cho là của Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Tuy đây có lẽ chỉ là sự trùng hợp nhưng cũng đủ để cư dân mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều người còn gọi bà là “Vanga của Việt Nam” bởi khả năng đoán việc như thần của mình.

Xuất hiện chi tiết bất thường trong lệnh chuyển khoản 1 tỷ đồng từ Nguyễn Phương Hằng đến nam hacker Sau khi treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm ra nick Facebook V.T., vừa qua, một thanh niên đăng lên trang cá nhân tự nhận mình là người đã được nhận số tiền ấy từ bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, dân mạng ngay lập tức nhận ra điều bất thường trong bài viết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-luc-hoai-linh-gap-kiep-nan-ba-nguyen-phuong-hang-duoc-ton-la-vanga-viet-nam-khi-mo-dau-trung-do-406421.html