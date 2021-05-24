Bà Phương Hằng bức xúc: 'Hoài Linh lấy tư cách gì để ôm số tiền câm lặng đến những 6 tháng không giải thích một lời'

Xã hội 24/05/2021 16:40

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh "giữ" tiền ủng hộ Miền Trung đến 6 tháng, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng về vụ việc.

Liên quan đến vụ lùm xùm gần đây của nam nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung vẫn còn nằm trong tài khoản, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi") - người được xem là gián tiếp thúc đẩy sự việc ra ánh sáng - đã chính thức lên tiếng. 

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Bà Phương Hằng đã lên tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bà Hằng đã có một bài biết khá dài, chia sẻ về "mặt nạ của giới showbiz" và những quan điểm của mình về Hoài Linh.

Theo bà, nếu giới báo chí không lên tiếng và "Hoài Linh bay về Mỹ sau cú "ĐỘT QUỴ đồng bóng" thì sự việc sẽ rơi vào quên lãng. "Tất cả chúng ta đã bị lừa CÚ LỪA quá sâu".

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Bài đăng khá dài của bà Phương Hằng về vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những lời chỉ trích Hoài Linh, bà Hằng cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh để mọi người nhận ra chân lý và chân tướng. Bà cũng tự hỏi "còn bao nhiêu điều bỉ ổi sẽ được tôi bóc mẽ trần" trong thời gian tới.

"Showbiz là gì? Show là "show" những cái hào quang, "biz" là bít những cái thối nát bẩn thỉu đốn mạt được che đậy rất tinh vi, bởi họ sống theo bầy đàn, trung thành cuồng tín.

Chính vì niềm tin của chúng ta trao cho họ quá lớn, để rồi khi sụp đổ vẫn còn những người trong số chúng ta vẫn không thể tin được những sự thật phũ phàng bẽ bàng nhức nhối" - trích một phần bài viết của bà Phương Hằng.

Tiếp tục bức tâm thư, bà Hằng cho rằng: "Câu chuyện của Hoài Linh là một câu chuyện không hề nhỏ với số tiền đóng góp để cứu lũ lụt cho miền Trung. Nếu người có tâm có tầm có đạo đức như những gì Hoài Linh nói thì đã công bố số tiền này cho cộng đồng mạng biết lý đó vì sao chưa chuyển được. Đến lúc này lên tiếng thì có nghĩa gì khi sự thật được bóc mẽ".

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Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Bà Hằng vô cùng bức xúc khi khẳng định "Hoài Linh lấy tư cách gì để ôm số tiền câm lặng đến những 6 tháng không giải thích một lời". Cho dù bây giờ anh có lên tiếng giải thích gì cũng chỉ để khắc phục hậu quả né tránh pháp luật mà thôi. Mọi người không thể tha thứ cho hành động "bỉ ổi vô liêm sỉ" để qua mặt cộng đồng.

Cuối bài viết, bà Hằng cũng tự tin tuyên bố sẽ thay mặt khán giả lột trần trụi những góc khuất, những mảng đen tối mà "chúng nó", đã che và đậy, bưng bít để được sống trong một thế giới đồi trụy với văn hoá vô đạo đức, mất tư cách. Bây giờ cuộc chiến mới chính thức bắt đầu.

Như đã đưa tin trước đó, sáng nay, nam nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi một đoạn video cho một số cơ quan báo chí để thông báo về số tiền 13 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Miền Trung bão lũ mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp. Theo đó, danh hài cho biết số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập.

Giải thích về sự chậm trễ này, Hoài Linh cho biết, Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát khiến sự việc tiếp tục dời lại.

Hiện, sự việc đang khiến dư luận xôn xao không ngớt.

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