Sau vụ 'deadline' 15 tỷ, hot TikToker Trương Quốc Anh: 'Hoài Linh là NS chuyên nghiệp, nhưng thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trước áp lực cộng đồng'

Liên quan đến việc nam danh hài Hoài Linh giải ngân hết số tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung trong thời gian ngắn, mới đây, "hot TikToker" Trương Quốc Anh đã có bài viết bày tỏ quan điểm của mình.
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Nửa tháng qua, dư luận được dịp xôn xao trước thông tin nghệ sĩ Hoài Linh vẫn còn giữ số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung mùa lũ suốt 6 tháng. Ngay sau đó, mới đây, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hoài Linh đã giải ngân xong toàn bộ số tiến, gửi đến cơ quan chức năng và gia đình các nạn nhân trong trận lụt trước đó. Ngoài ra, theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, số tiền mà các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ bà con miền Trung từ sau bão lũ năm 2020 đến nay đã là hơn 15,2 tỷ đồng.
Liên quan đến sự việc, hot TikToker Trương Quốc Anh đã đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân. Anh cho rằng việc làm của Hoài Linh là chưa hợp lý vì "dưới cái nắng nóng lên đến 40 độ", ekip của nam nghệ sĩ lại ôm tiền đến miền Trung "cứu lụt". Đồng thời, anh cũng đặt ra nghi vấn về "cái TÂM" của Hoài Linh trong việc từ thiện.
"Dưới cái nắng nóng lên đến 40 độ, ekip HL (Hoài Linh - PV) đã 'chữa cháy' bằng cách đội trời đạp đất ôm tiền thần tốc đến miền trung 'cứu lụt'.
Anh ấy không hề tính toán xem đồng tiền quyên góp cứu trợ lũ lụt ấy, liệu giải ngân theo cách này thì có ích lợi gì không, có đạt hiệu quả gì không? Đó là tiền của hàng triệu nhà hảo tâm, của những người yêu thương anh. Và tất nhiên tôi khẳng định nó không tương xứng với việc anh dùng làm mục đích xoa dịu dư luận như này đâu anh. Phải chăng, chữ TÂM chưa bao giờ được vẹn tròn trong công cuộc làm từ thiện của các anh. HL không có kế hoạch, như thế là vô tình không tôn trọng những nhà hảo tâm" - trích bài viết của nam TikToker.
Tiếp theo, Trương Quốc Anh bày tỏ quan điểm thẳng "hơn ruột ngựa", nhận định cách ứng phó của Hoài Linh là thiếu chuyên nghiệp và bị động cùng những việc mà theo nam TikToker là "chiêu trò" của Hoài Linh nhằm che đậy những lỗi sai.
"Tôi tin HL là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Điều này không cần bàn cãi, nhưng cách ứng xử ở vụ việc giải ngân này cho thấy HL còn quá thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trong vấn đề xử lý khủng hoảng, trong vấn đề đối diện áp lực cộng đồng. Tôi thấy họ bị động, bị động đến độ “mưa đến đâu che đầu đến đấy”.
Hẳn bạn còn nhớ, chẳng biết vô tình hay chủ ý mà bên đó liên tục sử dụng “chiêu trò” nhằm che đậy cho hành vi sai trái của mình: nào là chiếc hoá đơn chuyển tiền 14 tỷ, nào là viện lý do Covid không đến được đồng bào miền trung (nhưng thực chất là đang vi vu trên vùng cao cùng nhãn hàng do anh là đại diện), hay hình ảnh HL phẫu thuật tuyến giáp cứ nở rộ trên mạng" - trích bài viết của nam TikToker.
Ngoài ra, Trương Quốc Anh cũng chia sẻ quan điểm của mình:"nếu làm thiện nguyện không bằng cái TÂM TRONG SÁNG, thì sẽ không bao giờ bền!" bởi theo anh nhiều nghệ sĩ "đang đặt cái tôi quá cao, họ cho rằng họ đặc biệt so với đám đông" để rồi khi "hàng loạt scandal" xảy ra thì đa số chọn cách im lặng.
Quay lại mối quan hệ giữa nghệ sĩ với khán giả, nam TikToker cho biết "khán giả chúng ta đang NUÔNG CHIỀU họ quá mức. Thứ nuông chiều đáng báo động. Nghệ sĩ không cần khán giả? Thì tác phẩm của họ sẽ sống với ai đây? Sẽ hát cho ai nghe? Sẽ biểu diễn hài cho ai cười???... Chúng ta phải làm họ hiểu rõ mối quan hệ này".
Cuối bài viết, Trương Quốc Anh khẳng định "nghệ sĩ" là hai từ đáng trân trọng. Nhưng chữ "nghệ sĩ" chỉ thực sự sống trong lòng khán giả thì mới có giá trị:"CHỨ NGHỆ SĨ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI BẰNG VÀI BA TRÒ LỐ LĂNG, RẺ TIỀN!".
Bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần fan của nam TikToker nhận định đây là một ý kiến có chiều sâu và "thấu tình đạt lý". Trong khi đó, một số người lại tỏ ra có phần khó chịu, thậm chí còn cho biết nam Tiktoker có thể đi "tố cáo" nếu muốn chứ không nên "ngồi nhà nói nhảm".
Được biết, Tiktoker Trương Quốc Anh là một cán bộ kiểm sát nổi lên như một “hiện tượng mạng” bởi anh “bắt trend” khá nhanh, cách nói chuyện hài hước và thu hút người xem.
NGHỆ SỸ KHÔNG THỂ TỒN TẠI BẰNG VÀI BA TRÒ LỐ LĂNG RẺ TIỀN!
Với việc giải ngân hơn 15 tỷ cứu giúp đồng bào miền trung trong chỉ vẻn vẹn vài ngày cho thấy NS HL đã vội vã ra sao?!
Vâng, dưới cái nắng nóng lên đến 40 độ, ekip HL đã “chữa cháy” bằng cách đội trời đạp đất ôm tiền thần tốc đến miền trung "cứu lụt".
THẦN TỐC. Đó là mỹ từ tôi dành riêng cho ekip HL. Họ chẳng hề nghe theo ý tôi đề xuất, mặc dù khi đó báo chí khai thác rất nhiều video tôi dành cho HL
Anh ấy không hề tính toán xem đồng tiền quyên góp cứu trợ lũ lụt ấy, liệu giải ngân theo cách này thì có ích lợi gì không, có đạt hiệu quả gì không?
Đó là tiền của hàng triệu nhà hảo tâm, của những người yêu thương anh. Và tất nhiên tôi khẳng định nó không tương xứng với việc anh dùng làm mục đích xoa dịu dư luận như này đâu anh.
Phải chăng, chữ TÂM chưa bao giờ được vẹn tròn trong công cuộc làm từ thiện của các anh.
HL không có kế hoạch, như thế là vô tình không tôn trọng những nhà hảo tâm.
Tôi tin HL là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Điều này không cần bàn cãi, nhưng cách ứng xử ở vụ việc giải ngân này cho thấy HL còn quá thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trong vấn đề xử ký khủng hoảng, trong vấn đề đối diện áp lực cộng đồng.
Tôi thấy họ bị động, bị động đến độ “mưa đến đâu che đầu đến đấy”.
Hẳn bạn còn nhớ, chẳng biết vô tình hay chủ ý mà bên đó liên tục sử dụng “chiêu trò” nhằm che đậy cho hành vi sai trái của mình: nào là chiếc hoá đơn chuyển tiền 14 tỷ, nào là viện lý do Covid không đến được đồng bào miền trung (nhưng thực chất là đang vi vu trên vùng cao cùng nhãn hàng do anh là đại diện), hay hình ảnh HL phẫu thuật tuyến giáp cứ nở rộ trên mạng...
Anh ạh, anh đã quên rằng cư dân mạng toàn là người như em. Họ có trình độ học vấn, có tư duy phản biện, có chính kiến cá nhân. Họ không phải như đám trẻ con “rời bố mẹ 1 ngày là nhịn đói” mà anh thường thấy chúng tung hô các anh hơn cả một tượng đài!
Anh biết rồi mà, tất cả các chiêu trò của anh sau cùng đều thảm hại.
Bên cạnh đó, ở đỉnh điểm của Drama này là các đồng nghiệp của HL như ca sĩ họ *** “TỰ DƯNG” đăng đàn hờn dỗi khán giả, tuyên bố bỏ làm từ thiện vì làm ơn mắc oán.
Còn gã diễn viên *** đăng đàn kể câu chuyện nhà hàng xóm không cho kẹo trẻ con nữa thì bị đứa trẻ quay sang chỉ trích. Câu chuyện của Đ nó thể hiện tư duy lệch lạc của gã hài kém duyên. Hay diễn viên hài ** thì hùng hồn tuyên bố: “nghệ sĩ không có nghĩa vụ phải làm từ thiện”.
Thẳng tưng mà nói, ** nói đúng. Pháp luật không yêu cầu nghệ sĩ phải làm từ thiện. Song thiết nghĩ, mỗi ngành nghề nên có trách nhiệm xã hội, với cộng đồng. Huống chi nghề của các anh lại có sự gắn kết mật thiết với khán giả.
Ở đây ngoài câu chuyện về tiền bạc, nó còn là lương tâm với những mảnh đời các anh chị nghệ sỹ ạh. Như tôi từng nói: nếu làm thiện nguyện không bằng cái TÂM TRONG SÁNG, thì sẽ không bao giờ bền !
Khán giả các bạn khi đọc bài viết này có ai cùng suy nghĩ như tôi rằng: nhiều nghệ sĩ đang đặt cái tôi quá cao, họ cho rằng họ đặc biệt so với đám đông, nên ở việc làm từ thiện (lẽ ra phải xuất phát từ Tâm), thì cũng đặt họ ở vị thế cao hơn, vị thế của ** đi làm ơn, đi ban phát cho người khốn cùng.
Điều này càng khẳng định, một bộ phận giới NS quá thiếu hiểu biết về mối quan hệ giữa họ và công chúng.
Thiếu hiểu biết đến mức, trong khi cả dàn NS với hàng loạt scandal như quảng cáo thuốc rởm, đăng đàn gạ gẫm Fan đầu tư tiền ảo, hay om tiền cứu trợ của nhà hảo tâm.. nhưng vẫn chẳng ai mở mồm ra nói lời: XIN LỖI.
Àh, tôi trừ ** mới “công bố” lời xin lỗi hôm qua, hoặc ** cũng phải thanh minh xin lỗi _ chỉ sau khi truyền thông phản ánh, và cơ quan chức năng vào cuộc.
CÒN LẠI, HỌ CHỌN SỰ “IM LẶNG” ĐỂ PHẢN KHÁNG KHỦNG HOẢNG.
Im lặng, để tự những Fan cuồng_điên đảo đứng ra bảo vệ mình. Tôi thiết nghĩ, khi họ chọn phương án “IM LẶNG” này chính là họ đang thách thức dư luận, coi thường khán giả.
Và khán giả chúng ta đang NUÔNG CHIỀU họ quá mức. Thứ nuông chiều đáng báo động.
Nghệ sỹ không cần khán giả? Thì tác phẩm của họ sẽ sống với ai đây? Sẽ hát cho ai nghe? Sẽ biểu diễn hài cho ai cười???... Chúng ta phải làm họ hiểu rõ mối quan hệ này.
Vâng, qua những bê bối này có thể thấy showbiz thực tế không hào nhoáng như ảo ảnh đúng không các bạn? Nó còn nhiều góc khuất, mảng tối cần làm rõ lắm.
Giá trị của nghệ sĩ phải được khẳng định bằng tài năng chứ không phải từ những phát ngôn chợ búa ngông cuồng, nó cũng không phải là màn khoe việc chiếc đồng hồ mười mấy tỷ "bị mất", càng không là viên kim cương lấp lánh ở cửa hàng trả góp..
TÔI VUI. Vui vì phần lớn khán giả chúng ta đã “trưởng thành” nhiều. Chúng ta sẵn sàng quay lưng lại với nghệ sỹ nào chưa xứng đáng. Từ đó mới giúp họ nhận ra vị trí của họ là đang hít thở bầu không khí ở trái đất tròn, chứ không phải không khí trên thiên đàng, trên sao hoả.
Thay cho lời kết: NGHỆ SỸ là hai từ đáng trân trọng ! Nhưng nó chỉ thực sự sống trong lòng khán giả khi nó được chính con người đó ý thức rèn rũa từng ngày từ tài năng, đạo đức, lối sống. CHỨ NGHỆ SỸ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI BẰNG VÀI BA TRÒ LỐ LĂNG, RẺ TIỀN !
Em Trương Quốc Anh kính gửi tâm thư tới một vài người!