Sau vụ 'deadline' 15 tỷ, hot TikToker Trương Quốc Anh: 'Hoài Linh là NS chuyên nghiệp, nhưng thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trước áp lực cộng đồng'

Liên quan đến sự việc, hot TikToker Trương Quốc Anh đã đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân. Anh cho rằng việc làm của Hoài Linh là chưa hợp lý vì "dưới cái nắng nóng lên đến 40 độ", ekip của nam nghệ sĩ lại ôm tiền đến miền Trung "cứu lụt". Đồng thời, anh cũng đặt ra nghi vấn về "cái TÂM" của Hoài Linh trong việc từ thiện.

Nửa tháng qua, dư luận được dịp xôn xao trước thông tin nghệ sĩ Hoài Linh vẫn còn giữ số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung mùa lũ suốt 6 tháng. Ngay sau đó, mới đây, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hoài Linh đã giải ngân xong toàn bộ số tiến, gửi đến cơ quan chức năng và gia đình các nạn nhân trong trận lụt trước đó. Ngoài ra, theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, số tiền mà các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ bà con miền Trung từ sau bão lũ năm 2020 đến nay đã là hơn 15,2 tỷ đồng.

Anh ấy không hề tính toán xem đồng tiền quyên góp cứu trợ lũ lụt ấy, liệu giải ngân theo cách này thì có ích lợi gì không, có đạt hiệu quả gì không? Đó là tiền của hàng triệu nhà hảo tâm, của những người yêu thương anh. Và tất nhiên tôi khẳng định nó không tương xứng với việc anh dùng làm mục đích xoa dịu dư luận như này đâu anh. Phải chăng, chữ TÂM chưa bao giờ được vẹn tròn trong công cuộc làm từ thiện của các anh. HL không có kế hoạch, như thế là vô tình không tôn trọng những nhà hảo tâm" - trích bài viết của nam TikToker.

"Dưới cái nắng nóng lên đến 40 độ, ekip HL (Hoài Linh - PV) đã 'chữa cháy' bằng cách đội trời đạp đất ôm tiền thần tốc đến miền trung 'cứu lụt'.

Tiếp theo, Trương Quốc Anh bày tỏ quan điểm thẳng "hơn ruột ngựa", nhận định cách ứng phó của Hoài Linh là thiếu chuyên nghiệp và bị động cùng những việc mà theo nam TikToker là "chiêu trò" của Hoài Linh nhằm che đậy những lỗi sai.

"Tôi tin HL là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Điều này không cần bàn cãi, nhưng cách ứng xử ở vụ việc giải ngân này cho thấy HL còn quá thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trong vấn đề xử lý khủng hoảng, trong vấn đề đối diện áp lực cộng đồng. Tôi thấy họ bị động, bị động đến độ “mưa đến đâu che đầu đến đấy”.

Hẳn bạn còn nhớ, chẳng biết vô tình hay chủ ý mà bên đó liên tục sử dụng “chiêu trò” nhằm che đậy cho hành vi sai trái của mình: nào là chiếc hoá đơn chuyển tiền 14 tỷ, nào là viện lý do Covid không đến được đồng bào miền trung (nhưng thực chất là đang vi vu trên vùng cao cùng nhãn hàng do anh là đại diện), hay hình ảnh HL phẫu thuật tuyến giáp cứ nở rộ trên mạng" - trích bài viết của nam TikToker.

Ngoài ra, Trương Quốc Anh cũng chia sẻ quan điểm của mình:"nếu làm thiện nguyện không bằng cái TÂM TRONG SÁNG, thì sẽ không bao giờ bền!" bởi theo anh nhiều nghệ sĩ "đang đặt cái tôi quá cao, họ cho rằng họ đặc biệt so với đám đông" để rồi khi "hàng loạt scandal" xảy ra thì đa số chọn cách im lặng.

Quay lại mối quan hệ giữa nghệ sĩ với khán giả, nam TikToker cho biết "khán giả chúng ta đang NUÔNG CHIỀU họ quá mức. Thứ nuông chiều đáng báo động. Nghệ sĩ không cần khán giả? Thì tác phẩm của họ sẽ sống với ai đây? Sẽ hát cho ai nghe? Sẽ biểu diễn hài cho ai cười???... Chúng ta phải làm họ hiểu rõ mối quan hệ này".

Cuối bài viết, Trương Quốc Anh khẳng định "nghệ sĩ" là hai từ đáng trân trọng. Nhưng chữ "nghệ sĩ" chỉ thực sự sống trong lòng khán giả thì mới có giá trị:"CHỨ NGHỆ SĨ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI BẰNG VÀI BA TRÒ LỐ LĂNG, RẺ TIỀN!".

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần fan của nam TikToker nhận định đây là một ý kiến có chiều sâu và "thấu tình đạt lý". Trong khi đó, một số người lại tỏ ra có phần khó chịu, thậm chí còn cho biết nam Tiktoker có thể đi "tố cáo" nếu muốn chứ không nên "ngồi nhà nói nhảm".

Được biết, Tiktoker Trương Quốc Anh là một cán bộ kiểm sát nổi lên như một “hiện tượng mạng” bởi anh “bắt trend” khá nhanh, cách nói chuyện hài hước và thu hút người xem.