TikToker Trương Quốc Anh: 'Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng chỉ bảo vệ bản thân, Hoài Linh vô tình bị dồn vào thế khó'

Xã hội 05/06/2021 08:07

Khi nghệ sĩ Hoài Linh vướng lùm xùm do 14 tỷ đồng bị giải ngân chậm, MC Trấn Thành và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng công khai sao kê số tiền từ thiện của bản thân. Tuy nhiên, theo TikToker nổi tiếng Trương Quốc Anh, việc này lại vô tình đẩy Hoài Linh vào thế khó.

Trong suốt thời gian gần đây, vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền 14 tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung bị giải ngân chậm đã khiến dư luận dậy sóng. Bất chấp việc đã gửi đoạn clip trần tình nguyên nhân "trễ hẹn" là do Covid-19, nam danh hài vẫn liên tục nhận về nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng.

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Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Ngay sau "vết xe đổ" của Hoài Linh, loạt nghệ sĩ như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đã lần lần lượt công bố cụ thể số tiền và những hoạt động từ thiện của mình ra trước công chúng. Bàn luận về vấn đề này, hot TikToker Trương Quốc Anh đã đăng tải một loạt clip trên trang cá nhân bày tỏ quan điểm của mình.

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Nghệ sĩ như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Theo đó, nam TikToker cho rằng việc hai nghệ sĩ Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng "công khai minh bạch" như thế lại vô tình đẩy Hoài Linh vào "thế khó".

"Khi Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng trước áp lực dư luận về chuyện thiện nguyện thì hai người này có đăng tải lên mạng xã hội những sao kê ngân hàng. Việc thể hiện tính minh bạch của họ vô tình lại dồn nghệ sĩ Hoài Linh vào đường khó hơn. Có nghĩa là các bạn đã minh bạch với cộng đồng mạng, với nhà hảo tâm rồi, tức là các bạn chỉ bảo vệ bản thân của các bạn, còn việc của Hoài Linh kệ Hoài Linh thôi. Cảm giác như nghệ sĩ Hoài Linh vừa nhận cú đấm từ cộng đồng mạng sau đó bị một quả đạp của đồng nghiệp" - nam TikToker nói trong clip.

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Hot TikToker Trương Quốc Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, theo Trương Quốc Anh cũng đã có những nhận định của mình về sự minh bạch trong từ thiện. Theo anh, minh bạch trong từ thiện bên cạnh là trách nhiệm với nhà hảo tâm thì đó còn là cách để bảo vệ bản thân mình.

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Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nam TikToker nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Bên cạnh những người ủng hộ, tán đồng quan điểm với anh thì cũng có một số ý kiến phản đối khi cho rằng các nghệ sĩ vốn dĩ đã minh bạch và chuyên nghiệp rồi nên mới làm thế.

Sau vụ 'deadline' 15 tỷ, hot TikToker Trương Quốc Anh: 'Hoài Linh là NS chuyên nghiệp, nhưng thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trước áp lực cộng đồng'

Sau vụ 'deadline' 15 tỷ, hot TikToker Trương Quốc Anh: 'Hoài Linh là NS chuyên nghiệp, nhưng thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trước áp lực cộng đồng'

Liên quan đến việc nam danh hài Hoài Linh giải ngân hết số tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung trong thời gian ngắn, mới đây, "hot TikToker" Trương Quốc Anh đã có bài viết bày tỏ quan điểm của mình.

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Từ khóa:   Trương Quốc Anh Hoài Linh Trấn Thành

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