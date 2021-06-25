Được biết, nhà thờ Tổ được bắt đầu xây dựng vào tháng 9/2014. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, Hoài Linh cực kỳ bận rộn "kiếm tiền". Anh liên tục xuất hiện trước công chúng, tham gia dày đặc ở khắp các "mặt trận" như đóng phim, tấu hài, làm host tại các gameshow đình đám.

Vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh liên tục vướng phải những lùm xùm rúng động showbiz. Từ việc giải ngân chậm 14 tỷ chưng kịp lắng xuống thì nam danh hài lại tiếp tục bị tố "thiếu tiền gỗ xây nhà thờ tổ" làm không ít người hoang mang. Dẫu được biết đến là một đại gia ngầm của giới nghệ sĩ, nhưng với số tiền quá lớn như 100 tỷ xây nhà thờ, nhiều người không khỏi thắc mắc nam danh hài đã có được bằng cách nào?

Cụ thể, ở mảng gameshow, Hoài Linh “cầm cân nảy mực” cho nhiều chương trình như: Ơn giời cậu đây rồi, Tìm kiếm tài năng Việt Nam, Gương mặt thân quen, Bước nhảy ngàn cân,... Còn với phim ảnh , anh cũng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm như: “Quý tử bất đắc dĩ", "Ma dai", "Già gân, mỹ nhân và găng tơ", "Tía tui là cao thủ",...

Với cường độ làm việc dày đặc, nhiều người có mặt tại trường quay đã không còn lạ gì với hình ảnh Hoài Linh ngủ gật hay biểu hiện phờ phạc trong những lần "đóng máy", nghỉ giải lao. Nhớ lại hồi tháng 11/2015, Hoài Linh giảm đến 7kg. Anh từng miêu tả thân hình "cò hương" của mình: "Da đã đụng xương và không thể nắm được phần thịt ở 2 bên hông...".

Nam nghệ sĩ kiệt sức trên trường quay - Ảnh: Internet

Trong một lần chia sẻ với VnExpress, nam danh hài từng cho biết: "Nếu mà tôi có cả 100 tỷ đồng chắc tôi đã dễ mập được thêm 10 kg rồi... Công trình vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và tôi thấy không cần thiết phải đi xác nhận chuyện tiền bạc với mọi người. Tôi xây đền từ tiền của chính mình, tôi làm ra được đồng nào thì tôi dành dụm đồng ấy, vậy thôi. Tôi không đi xin tiền của ai".

Tuy nhiên trong một lần khác, người ta lại xót xa khi nghe nam dành hài thừa nhận dẫu biết bản thân xuất hiện nhiều (trên sóng truyền hình) nhưng anh cần tiền để xây dựng tâm nguyện lớn nhất đời mình. “Tôi cần tiền để thực hiện tâm nguyện của mình. Tôi biết sức khỏe của mình thế nào. Nhưng khi đã là tâm nguyện, tôi sẵn sàng bán mạng để thực hiện" - Hoài linh nói với VnExpress.

Theo Tổ Quốc, nhà thờ tổ của Hoài Linh bắt đầu được xây dựng vào năm 2014 và hoàn thành vào tháng 9/2016. Tổng diện tích các công trình được cấp giấy phép xây dựng hơn 488m2 gồm: Công trình cao một tầng rộng 197,6m2, công trình cao 2 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 290m2.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Công trình hoành tráng này gồm các hạng mục nhà thờ chính, nhà thờ phụ, nhà nghỉ cho người thăm viếng ở lại qua đêm và nhiều tiểu cảnh, cây cảnh um tùm như cả 1 khu rừng thu nhỏ. Đây là nơi tổ chức các lễ lớn để cúng Tổ nghề sân khấu hàng năm, quy tụ gần như cả dàn nghệ sĩ Vbiz.