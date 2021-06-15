Trước kiếp nạn của Hoài Linh, một danh hài lừng lẫy đã từng bị nhà đài lớn 'từ mặt' đến mức phải xin lỗi khán giả

Trước khi tin đồn cấm sóng của Hoài Linh nổ ra, có một nam nghệ sĩ nổi tiếng khác đã thật sự bị đài truyền hình lớn "từ mặt".

Vừa qua, tin đồn nam danh hài Hoài Linh bị cấm sóng trên HTV đã gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, quản lý của Hoài Linh đã lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn và cho biết hiện tại Hoài Linh "không có làm gì với HTV đâu mà cấm sóng". Danh hài Hoài Linh vướng tin đồn cấm sóng sau loạt scandal dai dẳng trong sự nghiệp 30 năm của mình - Ảnh: Internet Liên quan đến "cấm sóng", phần đông khán giả vẫn chưa quên một nhân vật nổi đình nổi đám trong vấn đề này đó chính là nghệ sĩ Trần Thành.

Theo đó, vào tháng 4/2017, Giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long cho biết đơn vị đã từ chối sự xuất hiện của danh hài Trấn Thành trong show giải trí phát trên THVL. Việc này nằm trong kế hoạch siết nội dung hài nhảm, hài tục mà THVL chủ trương thực hiện. Nhà đài cho rằng những lùm xùm của Trấn Thành khiến anh không thích hợp với các chương trình nữa. Đình điểm của việc Trấn Thành bị cấm sóng là vì anh từng phát ngôn "ai không thích xem hài nhảm thì cứ tắt TV". Nghệ sĩ Trần Thành thật sự bị cấm sóng - Ảnh: Internet Khi ấy, nhiều ý kiến đã ủng hộ đài THVL và chê bai Trấn Thành vì cách hành xử không đúng. Một số ý kiến còn cho rằng Trấn Thành diễn hài tục tĩu, lại còn phát ngôn ngông cuồng, xem thường khán giả.

Đối mặt với "giông bão", Trấn Thành đã nhanh chóng lên tiếng trong một bài phỏng vấn rằng "không bao giờ dám mạo phạm khán giả một cách ngông cuồng". Anh nhận định vì "quá thật thà" nên khi nghe nhiều người nói gameshow hài ngày một rẻ tiền đã khiến anh bức xúc và có phát ngôn chưa đúng. Nam danh hài cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả. Anh đã được 'trở lại' sóng THVL - Ảnh: Internet Một thời gian sau, vụ việc liên quan đến Trấn Thành mới tạm lắng xuống khi nam danh hài đã được xuất hiện trở lại trên các show do THVL phát sóng. Đến hiện tại, hẳn là Trấn Thành sẽ là người rõ hơn ai hết "quyền lực" của khán giả to lớn đến mức nào, nên mỗi khi nổ ra bất cứ scandal hay tin đồn vô cớ, anh ngay lập tức sẽ livestream hoặc chia sẻ thông tin trước khán giả.

Một chuyên gia ở Đức bị 'tấn công' sau bài viết về 'cuộc giải ngân hài hước của Hoài Linh', nhờ pháp luật can thiệp và tuyên bố: 'Không phải núp lùm là yên đâu' Chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn vừa lên tiếng gay gắt cho biết mình đang bị tấn công, bôi nhọ bởi các nick ảo. Được biết, anh là người từng có bài viết phân tích việc Hoài Linh giải ngân tiền từ thiện miền Trung trong chớp nhoáng.

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