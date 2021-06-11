Chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn vừa lên tiếng gay gắt cho biết mình đang bị tấn công, bôi nhọ bởi các nick ảo. Được biết, anh là người từng có bài viết phân tích việc Hoài Linh giải ngân tiền từ thiện miền Trung trong chớp nhoáng.

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và 14 tỷ ủng hộ miền Trung bị giải ngân chậm đã khiến dư luận xôn xao. Một thời gian sau, trong vòng vài ngày, Hoài Linh đã nhanh chóng giải quyết hết số tiền và hoàn thành việc từ thiện còn giang dở. Tuy nam nghệ sĩ đã có clip trần tình và xin lỗi trước đó nhưng có vẻ như dư luận vẫn chưa hài lòng và tiếp tục đem ra mổ xẻ, đối chiếu các chi tiết trong clip. Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc, trước đó, chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Berlin Crisis Solutions từ Berlin (Đức) đã có một bài phân tích chi tiết có tiêu đề "Cuộc giải ngân 15,2 tỷ hài hước của Hoài Linh và giá trị ảo ở showbiz".

Theo như bài viết, chuyên gia cho rằng mọi “bi kịch” mà Hoài Linh đang vướng phải là đã không đặt hết chữ TÂM của mình vào công cuộc làm từ thiện. Anh là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng đã ứng xử thiếu chuyên nghiệp trước khủng hoảng. Ngoài bài viết này, Lê Ngọc Sơn cũng thường xuyên đăng tải các bài bàn luận về showbiz với nhiều góc nhìn sâu sắc. Anh không ngại chỉ ra cái sai, cái "xấu xí" của giới người nổi tiếng nên có lẽ vì vậy mà chuyên gia đã nhận về nhiều lời chỉ trích. Chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn - Ảnh: FBNV Cụ thể, mới đây, trên trang cá nhân, Lê Ngọc Sơn đã có hẳn bài viết nói về vấn đề này. Anh cho biết, mình đang là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ bởi các nick ảo của một số cá nhân. Đồng thời khẳng định với những người xúc phạm mình rằng "không phải núp lùm là yên đâu".

Bài viết của chuyên gia Lê Ngọc Sơn - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi dù ở Đức, nhưng luật sư của tôi LS Pham Thi Thu - Giám đốc Văn phòng Luật sư Số 1 Hà Nội sẽ luôn là một đối tác tin cậy với mọi người, đang bắt tay vào làm việc. Tôi bàn về showbiz bẩn, vậy mà các bạn lên hẳn một chiến dịch bôi nhọ. Bạn ứng xử bằng bịa đặt và nick ảo, thì tôi ứng xử với bạn bằng luật pháp. Đừng nghĩ dùng nick ảo là không lần ra bạn là ai và bản ở đâu - những kẻ xúc phạm tôi. Tôi ít ngán với mấy tay *** lắm! Không phải núp lùm là yên đâu" - bài viết của Lê Ngọc Sơn. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết đã thu hút một lượng lớn sự quan tâm của công chúng, nhất là những fan của anh. Nhiều người tỏ ra ủng hộ và khuyên anh nên làm cho "ra ngô ra khoai".

Nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng? Vài giờ trước, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi một đoạn tin nhắn được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh nhắn tin với bên thứ ba nhờ làm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Thực hư việc này ra sao?

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