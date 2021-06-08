Một cư dân mạng tìm ra chi tiết 'minh oan' cho nghệ sĩ Hoài Linh trong vụ 'cách ly phóng xạ vẫn tiếp xúc nhiều người'

Liên quan đến việc danh hài Hoài Linh quẩy cực sung cùng bạn bè dù trong clip xin lỗi chậm giải ngân tiền từ thiện danh hài nói là đang cách ly vì xạ trị. Mới đây, một cư dân mạng đã có bài phân tích, tìm ra chi tiết minh oan cho thần tượng của mình.

Vừa qua, nam nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải một clip xin lỗi và trần tình về việc chậm chuyển 14 tỷ ủng hộ miền Trung. Tuy nhiên, cư dân mạng có vẻ chưa hài lòng và tiếp tục mang các tình tiết trong clip ra phân tích, đối chiếu. Đáng chú ý nhất có lẽ là việc Hoài Linh tuyên bố mình mình đi xạ trị ung thư và phải cách ly 15 ngày nhưng cùng thời điểm đó người ta lại phát hiện nam danh hài xuất hiện ở vài sự kiện và thậm chí còn nhảy rất nhiệt tình cùng bạn bè. Nghệ sĩ Hoài Linh trong clip xin lỗi vì chậm giải ngân tiền từ thiện - Ảnh: Internet Bên cạnh những bình luận chỉ trích, mới đây, một tài khoản Facebook đã đăng tải bài viết trong group kín nhằm phân tích, "phản biện" về việc này.

Cụ thể, vào ngày 19/10/2020 Hoài Linh bước vào quá trình xạ trị, đến ngày 20/10/2020 thì tạm hoàn tất và sử dụng một loại thuốc là IOD 131. Nam nghệ sĩ phải cách ly trong vòng 15 ngày vì thuốc có thể ảnh hưởng đến người xung quanh. Theo chủ tài khoản, Hoài Linh lại vội đi khai trương và gặp gỡ nhiều người là vì loại thuốc này chỉ gây ảnh hưởng trong 24-48 giờ đầu sau khi uống còn với Hoài Linh, anh đi dự sau 4 ngày (96 tiếng) thì vẫn có thể tiếp xúc thời gian ngắn nhưng nên hạn chế. Chủ tài khoản cho rằng nam nghệ sĩ đã tham khảo ý kiến bác sĩ về việc này. Hoài Linh tại một sự kiện khai trương - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, người này cũng lý giải cho câu hỏi "tại sao xạ trị ung thư đau như vậy mà vẫn đi được" bằng cách cho biết: "không như các bệnh ung thư máu, ung thư gan. Hiện nay có nhiều phương pháp chữa trị ung thư tuyến giáp và Hoài Linh chọn phương pháp xạ trị bằng cách uống IOD 131 như trên. Điều trị bằng phương pháp này thì trong 24 giờ đầu sẽ gây ra buồn nôn, chóng mặt (theo tài liệu của 1 số bệnh viện) và trong vòng 1 ngày thì Hoài Linh đã xuất viện, điều đó chứng tỏ phương pháp không mất sức và gây đau đớn như mọi người đang hiểu, chỉ tịnh dưỡng vài ngày là sức khoẻ đã ổn định trở lại".

Tiếp đến, người này cũng đặt ra giả thiết có lẽ buổi lễ khai trương này đã là lịch trình từ lâu trước đó, nam nghệ sĩ không thể từ chối ngay. Thêm vào đó, công ty này còn trao tặng 200 triệu ủng hộ miền Trung nên nghệ sĩ càng không thể từ chối. "Anh bất chấp sức khỏe của mình kiếm chút tiền để giúp đồng bào miền Trung chỉ trong vòng 2 tiếng có mặt thì tại sao anh lại không cố gắng. Đúng không các bạn??? Có những kẻ không bao giờ nhìn nhận Tấm Lòng của người khác mà chỉ tìm cách sỉ nhục, triệt hạ" - trích bài đăng của chủ tài khoản. Hoài Linh trong đám cưới - Ảnh: Internet Tiếp theo, về video Hoài Linh nhảy cực sung khi đi dự đám cưới ngày 24/11/2020, theo người này, sau hơn 1 tháng xạ trị thì việc nam danh hài đi đám cưới là chuyện thường. Đương nhiên, chẳng ai đi đám cưới với bộ mặt đưa đám cho nên không có lý do gì anh lại bị chỉ trích như vậy. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết sau khi đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, ủng hộ Hoài Linh, thì vẫn có một số người mỉa mai khi cho rằng "hoãn trận 6 tháng" là hơi quá. Tuy nhiên, đây chỉ là lời phân tích từ một cư dân mạng, còn về Hoài Linh, hiện, nam nghệ sĩ vẫn chưa có phản hồi nào về vụ việc này.

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