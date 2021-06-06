1 'con số lạ' xuất hiện trong sao kê của NS Hoài Linh, nghi vấn liên quan đến 'giấc mơ' của bà Phương Hằng?

Sau khi nam danh hài Hoài Linh công khai gửi lời xin lỗi cũng như trần tình về việc chậm giải ngân 14 tỷ cho miền Trung, mới đây, dân mạng đã soi ra rất nhiều chi tiết khả nghi trong bản sao kê của nam nghệ sĩ.

Ngày 5/6, nghệ sĩ Hoài Linh vừa đăng tải trên trang cá nhân một đoạn clip để xin lỗi đến khán giả cũng như trần tình về số tiền 14 tỷ chuyển chậm cho đồng bào miền Trung. Trong video, nam danh hài cũng giải đáp các thắc mắc của người hâm mộ từ nguyên nhân cụ thể của việc chậm giải ngân đến việc chuyển hết 14 tỷ trong vài ngày. Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, anh cũng công khai minh bạch danh sách người nhận và từng khoản tiền chi dùng trong suốt quá trình thiện nguyện. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại có dịp soi ra chi tiết bất thường trong bản sao kê nói trên.

Cụ thể, trong một hình ảnh được cắt ra từ clip, có thể thấy một giao dịch trị giá 9.999.999đ được chuyển vào tài khoản được sử dụng cho mục đích từ thiện với nội dung là "Lì xì lộc phát". Giao dịch "khả nghi" này nhanh chóng dấy lên sự tranh cãi dữ dội trong dư luận. Nhiều giả thuyết cũng được đem ra bàn luận mà trong đó có nghi vấn tài khoản có liên quan đến trò đỏ đen online. Bản sao kê của Hoài Linh - Ảnh: Internet Theo đó, nhiều người cho rằng trong hình thức "game tài xỉu lộc phát", khi người chơi nạp tiền vào chơi thì hàng tuần sẽ được tặng lì xì, kiểu như việc tri ân khách hàng.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, một số ý kiến khác đã nhanh chóng bác bỏ điều trên bởi việc nhà cái chuyển tiền "tri ân" về tài khoản là rất khó có thể xảy ra. Thông thường, những website này sẽ chuyển tiền lì xì vào tài khoản trong game của người chơi, để họ có thể tiếp tục tham gia chơi và đặt cược, chứ không bao giờ lại chuyển trực tiếp về tài khoản ngân hàng như vậy. Do đó, những đồn đoán về việc nghệ sĩ Hoài Linh sử dụng tài khoản kế trên để tham gia đánh bạc đơn giản chỉ là ý kiến cá nhân, không có bằng chứng thuyết phục. Bình luận của dân mạng - Ảnh: Internet Hiện tại, vụ tranh cãi vẫn đang diễn ra râm rang trên khắp các diễn đàn, các group trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của người hâm mộ và Hoài Linh vẫn chưa có phản hồi gì về vụ việc. Bà Phương Hằng đang livestram ngày 5/6 - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, trong tối ngày 5/6 này, bà Nguyễn Phương Hằng đang có buổi livestream giao lưu với những người hâm mộ mình. Theo như tiêu đề "Lại một giấc mơ" ngày hôm nay, bà Hằng cho biết bản thân đã nằm mơ giấc mơ một nghệ sĩ tên HL dùng tiền từ thiện đi đánh bạc. Không biết vô tình hay cố ý nhưng đây cũng là điều khiến dư luận rất quan tâm.

Hoài Linh bức xúc: 'Họ vu khống tôi vì mục đích gì, bôi nhọ danh dự hay gán cho tôi tội danh biển thủ tiền từ thiện?' Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải đoạn clip trần tình về số tiền 14 tỷ bị chậm giải ngân cho đồng bào miền Trung. Theo đó, nam danh hài vô cùng bức xúc khi bị nhiều người vu khống.

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