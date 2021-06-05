Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải đoạn clip trần tình về số tiền 14 tỷ bị chậm giải ngân cho đồng bào miền Trung. Theo đó, nam danh hài vô cùng bức xúc khi bị nhiều người vu khống.

Vào sáng ngày 5/6, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải một video lên trang cá nhân để gửi lời xin lỗi và trần tình về sự việc 14 tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung bị giải ngân chậm. Trong đoạn video dài hơn 46 phút này, bên cạnh việc gửi lời xin lỗi, cảm ơn đến các khán giả đã ủng hộ mình, Hoài Linh cũng đã giải thích nguyên nhân của sự chậm trễ trong việc chuyển tiền và bản sao kê số tiền ủng hộ miền Trung.



Nghệ sĩ Hoài Linh trong clip mới nhất xin lỗi công chúng - Ảnh chụp màn hình Anh thừa nhận, sai lầm của mình là đã quá chủ quan trong việc từ thiện và chính thức cúi đầu nhận lỗi với cộng đồng. Tuy nhiên, nam danh hài cho biết mình đã bị tổn thương khi có nhiều người lợi dụng cơ hội để ngụy tạo bằng chứng vu khống cho mình. Hoài Linh bức xúc tuyên bố không thể chấp nhận những hành vi như thế. Giấy mượn nợ 5 tỷ được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Dân mạng sửa địa điểm nhà thờ Tổ của Hoài Linh thành 'Trung tâm từ thiện 14 tỷ' như 1 kiểu mỉa mai - Ảnh: Internet Bản sao kê trước đó cũng bị đem ra soi mói - Ảnh: Internet "Tôi sai tôi đã nhận mình sai vì đã chậm trễ trong công việc thiện nguyện dù bất cứ lý do gì.

Tuy nhiên, có nhiều điều Linh cảm thấy mình bị tổn thương khi có một số người nhân sự việc này đã dàn dựng cắt ghép những clip trong phim ảnh từ rất lâu của tôi để ngụy tạo những bằng chứng và chứng thư giả mạo, giấy chuyển tiền, giấy mượn nợ nói tôi mượn để bù vào việc thiện nguyện này. Đó là sự bức xúc của tôi. Tôi không hiểu họ làm điều này với tôi vì mục đích gì, bôi nhọ danh dự của tôi hay gán cho tôi tội danh là biển thủ số tiền từ thiện này? Kính thưa quý vị trong việc từ thiện này, tôi có thể đúng có thể sai. Nếu sai về mặt tình cảm, tôi xin gửi lời tới tất cả mọi người, nếu sai về luật pháp pháp luật sẽ xử lý tôi. Nhưng tôi không chấp nhận những hành vi vu khống với tôi như thế. Hơn mấy chục năm làm nghề, thực sự ra tôi không hiểu là tôi đã làm gì để cho những người này buồn tôi và đến giờ này họ hành động như thế này với tôi" - Hoài Linh chia sẻ trong clip.

Khán giả đồng loạt yêu cầu NS Hoài Linh làm 1 việc sau khi ekip giải ngân xong 15,2 tỷ đồng quỹ cứu trợ miền Trung Trong clip trần tình với người hâm mộ, NS Hoài Linh cũng đã hứa sẽ làm việc này tuy nhiên đến hiện tại khán giả vẫn chưa thấy nam danh hài có động thái mới.

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