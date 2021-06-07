Một nữ ca sĩ nổi tiếng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh.

Vừa qua, vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ ủng hộ miền Trung bão lũ khiến dư luận xôn xao. Dù đã có clip gửi lời xin lỗi chính thức và trần tình về sự việc nhưng có vẻ dư luận vẫn chưa hài lòng. Thậm chí, nhiều người còn "soi" ra được một vài "chi tiết bất thường" trong bản sao kê của nam danh hài. Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình Được biết, trước đó, một cá nhân đã đến cơ quan chức năng gửi đơn yêu cầu rút danh hiệu NSƯT của Hoài Linh vì quá bức xúc với sự việc. Theo Thanh Niên, ngày 29/5, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết ông có biết đơn đó. Tuy nhiên, chỉ khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật thì mới xem xét việc tước danh hiệu. Đến lúc này chưa có kết luận nào từ cơ quan chức năng kết luận Hoài Linh vi phạm pháp luật nên không có chuyện tước danh hiệu của nghệ sĩ này.

Ca sĩ Thái Thùy Linh - Ảnh: FBNV Mới đây, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh đã đăng tải trên trang cá nhân bài viết có nội dung ủng hộ việc thu hồi trên nếu Hoài Linh thật sự vi phạm pháp luật. Bài viết của nữa ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi ủng hộ việc thu hồi danh hiệu NSƯT của nghệ sỹ Hoài Linh nếu anh ấy làm trái pháp luật, hoặc có chứng cớ Hoài Linh sử dụng tiền từ thiện vào việc phi pháp (được xác nhận bởi tổ chức nhà nước có uy tín)" - bài đăng của nữ ca sĩ trên trang cá nhân.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ của Thái Thùy Linh ngay lập tức tạo thành hai luồng tranh cãi. Người lên tiếng ủng hộ Thái Thùy Linh dám lên tiếng nói lên quan điểm của mình. Bên cạnh đó, cũng có một số người nghĩ cô nên im lặng vì sự việc chưa có gì rõ ràng, đứng cố tạo drama hơn nữa. Có người còn cho biết, "không thấy kiểu status như vậy, thà đừng nói còn hơn" vì nội dung bài đăng theo kiểu "dao hai lưỡi", không tỏ rõ quan điểm của mình. Bài viết đáp trả của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã tiếp tục đăng bài viết thứ Hai với nội dung nhắc nhở các "anh hùng bàn phím" hãy văn minh hơn trên Facebook vì cô "chắc chắn không sang tường nhà các bạn yêu cầu các bạn phải làm gì".

1 'con số lạ' xuất hiện trong sao kê của NS Hoài Linh, nghi vấn liên quan đến 'giấc mơ' của bà Phương Hằng? Sau khi nam danh hài Hoài Linh công khai gửi lời xin lỗi cũng như trần tình về việc chậm giải ngân 14 tỷ cho miền Trung, mới đây, dân mạng đã soi ra rất nhiều chi tiết khả nghi trong bản sao kê của nam nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-ca-si-dau-tien-ung-ho-viec-thu-hoi-danh-hieu-nsut-cua-hoai-linh-co-dieu-kien-kem-theo-khien-du-luan-tranh-cai-407977.html