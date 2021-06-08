Tác giả trẻ Oanh Thỷ: 'Người ta đã quên một Hoài Linh vẹn toàn trên sân khấu, giàu tình cảm. Thứ mọi người nhớ tới chỉ là tiền, tiền và TIỀN mà thôi'

Liên quan đến sự việc, vừa qua, Oanh Thỷ đã có một bài viết khá dài trên trang cá nhân. Theo cô, người ta đã quên rồi một nghệ sĩ Hoài Linh từng cống hiến hết mình trên sân khấu, một người "luôn đồng cảm với những số phận bất hạnh, luôn sẵn sàng dang tay san sẻ". Trong tâm trí của dư luận hiện tại, tất cả những gì Hoài Linh làm cho đời đều đã bị đã bị quên lãng mà "thứ họ nhớ và giữ lại trong đầu bây giờ chỉ là tiền, là Tiền, là TIỀN mà thôi".

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung bị giải ngân chậm đã gây xôn xao dư luận. Dù đã đăng clip xin lỗi và trần tình về sự việc nhưng có vẻ như dư luận vẫn chưa hài lòng. Hàng loạt bằng chứng bị dư luận đem ra soi xét, mổ xẻ với thái độ vô cùng ác ý.

Đối với nữ tác giả, cô luôn ủng hộ Hoài Linh trên con đường nghệ thuật, những việc anh làm cho xã hội và công chúng còn chuyện cá nhân của nam nghệ sĩ là do anh lựa chọn, "không ai có quyền được phán xét". Bởi lẽ, theo cô, nếu cuộc sống riêng tư của Hoài Linh có gì sai trái thì đã có pháp luật giải quyết. Đồng thời, Oanh Thỷ cũng gọi những người cố ý mỉa mai, châm biếm Hoài Linh là "cố chấp và độc ác" khi "cái họ cần ban đầu là sự minh bạch, nhưng khi tất cả đã minh bạch thì họ lại bẻ lái sang một thứ khác, thứ mà nó thuộc về quyền cá nhân của một người".

"Người ta đã quên mất rồi, một nghệ sĩ Hoài Linh vẹn toàn trên sân khấu, mang niềm vui, tiếng cười đến cho mọi người. Một Hoài Linh luôn đồng cảm với những số phận bất hạnh, luôn sẵn sàng dang tay san sẻ. Một Hoài Linh luôn hết lòng với tình yêu nghệ thuật, với anh em nghệ sĩ, với bà con xa gần bất kể lạ quen. Một Hoài Linh hài hước, gần gũi, thân thiện, giản dị nhưng giàu tình cảm… Rất nhiều thứ anh làm cho đời, người ta đã quên hết trong thoáng chốc. Thứ họ nhớ và giữ lại trong đầu bây giờ chỉ là tiền, là Tiền, là TIỀN mà thôi!!! Thật đáng tiếc!" - trích bài viết của Oanh Thỷ.

Đặc biệt, trong bài viết, Oanh Thỷ có ẩn ý nhắc tới bà Nguyễn Phương Hằng với lời lẽ sâu cay mà sắc sảo khi cho rằng bà tự nhận mình sống theo hạnh bồ tát nhưng lại cố ý vùi dập một con người.

"Có những người, thật tiếc quá, vì họ cứu sống cho bao trái tim khuyết tật, nhưng lại tự thân giết chết những trái tim đang lành lặn, một cách trực tiếp lẫn gián tiếp. Và rồi, họ nghênh ngang cao ngạo, vì được phong danh là bồ tát sống. Bồ tát sống ư? Có vị bồ tát nào vì cứu người này mà đi dẫm chết người kia chưa? Có vị bồ tát nào mà miệng lưỡi chua ngoa đanh đá thế chưa??? Có vị bồ tát nào nhân lúc người ta yếu thế, kiệt quệ mà sẳn dịp dìm chết người ta luôn chưa???" - trích bài viết của Oanh Thỷ.

Nữ nhà văn khẳng định, cô không muốn nói chuyện đúng sai vì bản thân tin vào pháp luật. Cô chỉ muốn mang tới một cái nhìn trọn vẹn nhất và cảm thấy buồn vì có những người "đan tâm giẫm chết người khác chỉ để sướng mồm, để nâng tầm giá trị của bản thân".

Cuối bài viết, cô chúc nghệ sĩ Hoài Linh nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Mong nam nghệ sĩ sớm đoàn tụ với con trai bởi vì ngoài tình thân ra, không có thứ tình nào đủ bao dung cho những phút sai sót của bản thân mình.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, vẫn có người mĩa mai Hoài Linh với lời bình luận gay gắt khi đề cập đến việc "một viên gạch giá 14 tỷ".