Tác giả trẻ Oanh Thỷ: 'Người ta đã quên một Hoài Linh vẹn toàn trên sân khấu, giàu tình cảm. Thứ mọi người nhớ tới chỉ là tiền, tiền và TIỀN mà thôi'

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân 14 tỷ ủng hộ miền Trung , vừa qua, một tác giả sách trẻ tên Oanh Thỷ đã có bài viết chia sẻ cảm nhận của mình trên tranh cá nhân.
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Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và số tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung bị giải ngân chậm đã gây xôn xao dư luận. Dù đã đăng clip xin lỗi và trần tình về sự việc nhưng có vẻ như dư luận vẫn chưa hài lòng. Hàng loạt bằng chứng bị dư luận đem ra soi xét, mổ xẻ với thái độ vô cùng ác ý.
Liên quan đến sự việc, vừa qua, Oanh Thỷ đã có một bài viết khá dài trên trang cá nhân. Theo cô, người ta đã quên rồi một nghệ sĩ Hoài Linh từng cống hiến hết mình trên sân khấu, một người "luôn đồng cảm với những số phận bất hạnh, luôn sẵn sàng dang tay san sẻ". Trong tâm trí của dư luận hiện tại, tất cả những gì Hoài Linh làm cho đời đều đã bị đã bị quên lãng mà "thứ họ nhớ và giữ lại trong đầu bây giờ chỉ là tiền, là Tiền, là TIỀN mà thôi".
"Người ta đã quên mất rồi, một nghệ sĩ Hoài Linh vẹn toàn trên sân khấu, mang niềm vui, tiếng cười đến cho mọi người. Một Hoài Linh luôn đồng cảm với những số phận bất hạnh, luôn sẵn sàng dang tay san sẻ. Một Hoài Linh luôn hết lòng với tình yêu nghệ thuật, với anh em nghệ sĩ, với bà con xa gần bất kể lạ quen. Một Hoài Linh hài hước, gần gũi, thân thiện, giản dị nhưng giàu tình cảm… Rất nhiều thứ anh làm cho đời, người ta đã quên hết trong thoáng chốc. Thứ họ nhớ và giữ lại trong đầu bây giờ chỉ là tiền, là Tiền, là TIỀN mà thôi!!! Thật đáng tiếc!" - trích bài viết của Oanh Thỷ.
Đối với nữ tác giả, cô luôn ủng hộ Hoài Linh trên con đường nghệ thuật, những việc anh làm cho xã hội và công chúng còn chuyện cá nhân của nam nghệ sĩ là do anh lựa chọn, "không ai có quyền được phán xét". Bởi lẽ, theo cô, nếu cuộc sống riêng tư của Hoài Linh có gì sai trái thì đã có pháp luật giải quyết. Đồng thời, Oanh Thỷ cũng gọi những người cố ý mỉa mai, châm biếm Hoài Linh là "cố chấp và độc ác" khi "cái họ cần ban đầu là sự minh bạch, nhưng khi tất cả đã minh bạch thì họ lại bẻ lái sang một thứ khác, thứ mà nó thuộc về quyền cá nhân của một người".
Đặc biệt, trong bài viết, Oanh Thỷ có ẩn ý nhắc tới bà Nguyễn Phương Hằng với lời lẽ sâu cay mà sắc sảo khi cho rằng bà tự nhận mình sống theo hạnh bồ tát nhưng lại cố ý vùi dập một con người.
"Có những người, thật tiếc quá, vì họ cứu sống cho bao trái tim khuyết tật, nhưng lại tự thân giết chết những trái tim đang lành lặn, một cách trực tiếp lẫn gián tiếp. Và rồi, họ nghênh ngang cao ngạo, vì được phong danh là bồ tát sống. Bồ tát sống ư? Có vị bồ tát nào vì cứu người này mà đi dẫm chết người kia chưa? Có vị bồ tát nào mà miệng lưỡi chua ngoa đanh đá thế chưa??? Có vị bồ tát nào nhân lúc người ta yếu thế, kiệt quệ mà sẳn dịp dìm chết người ta luôn chưa???" - trích bài viết của Oanh Thỷ.
Nữ nhà văn khẳng định, cô không muốn nói chuyện đúng sai vì bản thân tin vào pháp luật. Cô chỉ muốn mang tới một cái nhìn trọn vẹn nhất và cảm thấy buồn vì có những người "đan tâm giẫm chết người khác chỉ để sướng mồm, để nâng tầm giá trị của bản thân".
Cuối bài viết, cô chúc nghệ sĩ Hoài Linh nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Mong nam nghệ sĩ sớm đoàn tụ với con trai bởi vì ngoài tình thân ra, không có thứ tình nào đủ bao dung cho những phút sai sót của bản thân mình.
Bài viết đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, vẫn có người mĩa mai Hoài Linh với lời bình luận gay gắt khi đề cập đến việc "một viên gạch giá 14 tỷ".
Oanh Thỷ là tác giả của cuốn sách "I'm sorry" nổi tiếng một thời. Nguyên văn bài chia sẻ của cô như sau:
NGƯỜI TA ĐÃ QUÊN RỒI, MỘT HOÀI LINH…
Người ta đã quên mất rồi, một nghệ sĩ Hoài Linh vẹn toàn trên sân khấu, mang niềm vui, tiếng cười đến cho mọi người. Một Hoài Linh luôn đồng cảm với những số phận bất hạnh, luôn sẵn sàng dang tay san sẻ. Một Hoài Linh luôn hết lòng với tình yêu nghệ thuật, với anh em nghệ sĩ, với bà con xa gần bất kể lạ quen. Một Hoài Linh hài hước, gần gũi, thân thiện, giản dị nhưng giàu tình cảm… Rất nhiều thứ anh làm cho đời, người ta đã quên hết trong thoáng chốc. Thứ họ nhớ và giữ lại trong đầu bây giờ chỉ là tiền, là Tiền, là TIỀN mà thôi!!! Thật đáng tiếc!
Với mình, trước sau như một, luôn tin tưởng và ủng hộ những việc anh làm cho nghệ thuật, cho công chúng, và cho xã hội. Còn việc cá nhân của anh, đó là cuộc sống, là lựa chọn, là niềm vui riêng của anh, mình nghĩ không ai có quyền được phán xét, hay can thiệp. Mà nếu cuộc sống riêng tư của anh có gì sai trái thì hãy để pháp luật giải quyết, được chứ?!!!
Với mình, tất cả những lời mỉa mai, châm biếm, hằn học, moi móc, khích bác... Đều là sự cố chấp và độc ác!
Bởi vì, cái họ cần ban đầu là sự minh bạch, nhưng khi tất cả đã minh bạch thì họ lại bẻ lái sang một thứ khác, thứ mà nó thuộc về quyền cá nhân của một người. Và họ moi móc, thay phiên nhau phán quyết một sở thích riêng (nếu có) của người khác, chỉ để hả dạ, để không chấp nhận cái sự thua cuộc, dở mồm của bản thân. Là thật sự nhẫn tâm và độc ác!
Một người đang thều thào kể về bệnh tình của mình đến mức nguy nan, nhưng vẫn có vô số kẻ ngồi cười nửa miệng, châm chọt mỉa mai được. Thật sự "nể"!. Chẳng ai lại điên khùng, nhất là với một nghệ sĩ lão làng như anh lại lấy sức khỏe của mình ra để "cứu" mình lúc tai ương như này cả! Nhưng mình hiểu, đây là lúc anh "yếu lòng" nhất, cần được hiểu và cảm thông nhất, lại nhận về những cái quay lưng tàn nhẫn. Đúng là ĐỜI!!!
Có những người, thật tiếc quá, vì họ cứu sống cho bao trái tim khuyết tật, nhưng lại tự thân giết chết những trái tim đang lành lặn, một cách trực tiếp lẫn gián tiếp. Và rồi, họ nghênh ngang cao ngạo, vì được phong danh là bồ tát sống. Bồ tát sống ư? Có vị bồ tát nào vì cứu người này mà đi dẫm chết người kia chưa? Có vị bồ tát nào mà miệng lưỡi chua ngoa đanh đá thế chưa??? Có vị bồ tát nào nhân lúc người ta yếu thế, kiệt quệ mà sẳn dịp dìm chết người ta luôn chưa???
Rồi có cả những người, vì một chuyện không rõ đầu đuôi, chưa hiểu hết thực hư mà đã hồ đồ hỗn độn, dùng cái não xinh đẹp của mình để nghĩ những điều xấu xa, đay nghiến người khác chỉ vì phỏng đoán của bản thân. Mà họ, chắc là cả cuộc đời này chưa từng làm chuyện gì sai, nên họ không có dịp đụng đến chữ "bao dung" nhỉ?!
Ở đây mình không nói đến chuyện đúng sai, vì mình tin tưởng hoàn toàn vào luật pháp. Mình cũng không đả kích ai về những việc tốt đẹp họ đã làm. Mình mừng còn không hết khi những trái tim bé bỏng được lành lặn, hay những số phận bất hạnh bỗng được giúp đỡ mà trở nên tươi sáng hơn… Mình chỉ muốn nói đến “CÁI TÌNH TRỌN VẸN” mà thôi. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, nhưng họ lại chọn cách mỉa mai, sỉ nhục người khác trước khi vấn đề được làm sáng tỏ. Họ đan tâm giẫm chết người khác chỉ để sướng mồm, để nâng tầm giá trị của bản thân, mình thấy buồn lắm!
Người ta còn gì đâu, gần cả một đời cống hiến, sống hết mình vì niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc cho người khác. Để khi nhìn lại mình, đến sức khỏe cũng quay lưng. Đánh đổi này, thật sự quá lớn, thật chạnh lòng mà!!!
P/s: Xin được đăng một tấm hình trông thật an nhiên và hạnh phúc của anh, xem như lời cầu chúc dành cho anh lúc này! Nếu được, chúc anh sớm đoàn tụ cùng con trai và sống những tháng ngày yên ả về sau… Bởi vì, ngoài tình thân ra, không có thứ tình nào đủ bao dung cho những phút sai sót của mình cả.