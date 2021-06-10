Nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng?

Hậu trường 10/06/2021 14:06

Vài giờ trước, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi một đoạn tin nhắn được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh nhắn tin với bên thứ ba nhờ làm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Thực hư việc này ra sao?

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sị Việt vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống mà ngày một lên cao. Qua lời "bóc phốt" của bà, rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Vân, Phi Nhung, Trang khàn, Vy Oanh,... bị kéo vào cuộc. Tuy nhiên, trong đó, người bị chỉ trích gay gắt và dai dẳng nhất chính là nghệ sĩ Hoài Linh.

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Bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Ngay sau khi Hoài Linh đăng clip xin lỗi và trần tình về việc chậm giải ngân 14 tỷ ủng hộ miền Trung, một số người đã soi xét và phát hiện ra con số 9.999.999 đồng "khả nghi" nên cho rằng nam danh hài đã dùng tiền từ thiện đi đánh bài online. Bà Nguyễn Phương Hằng vào tối cùng ngày cũng đã có buổi livestream gây chú ý.

"Hôm qua tôi có một giấc mơ thế này nè quý vị, có một khái niệm đã bị đánh tráo, đánh tráo số liệu. Dù anh HL cũng đã làm (giải ngân) hết số tiền này rồi nhưng trong thời gian anh ấy sở hữu tiền thì đã dùng nó để chơi game, cờ bạc để có được số tiền khủng. Khi tiền ra tiền vô thì số liệu bị nhảy lung tung, đây là một sự đánh tráo khái niệm. 

Nếu như chúng ta không làm cho rõ sự việc này thì coi như tất cả đều bị qua mặt hết. Đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, không thể làm nửa vời, không thể lừa dối chúng ta bằng cách khắc phục hậu quả.

Tiền từ thiện thì không ai được phép va chạm vào, mà còn dùng nó đi đánh game thì có nhiều tội lắm nha quý vị. Cờ bạc công khai bằng tiền của bá tánh, tiền của cộng đồng mạng nha quý vị. Đó, đây là một giấc mơ mà tôi đã thấy rất rõ" - bà Nguyễn Phương Hằng kể về giấc mơ của mình, được cư dân mạng cho là để bóng gió Hoài Linh.

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Bản sao kê của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc, một đoạn tin nhắn do cộng đồng tự tung lên mạng được cho là của danh hài Hoài Linh nhờ một bên thứ ba chuẩn bị đơn khởi kiện bà Hằng khiến dân mạng xôn xao.

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Đoạn tin nhắn 'gây bão' - Ảnh: Internet

Qua đoạn tin nhắn, có thể thấy danh hài đang nhờ luật sư soạn đơn kiện nữ đại gia vì đã vu khống mình đánh bạc online mà theo vị luật sư này đó chính là "tội hình sự". Đặc biệt, trong tin nhắn cũng nhắc đến nhận vật "gây thù chuốc oán" với bà Hằng thời gian gần đây là bà Lê Thị Giàu. Theo đó, cả hai cũng đang tiến hành các biện pháp pháp lý đối với bà Phương Hằng. Trùng hợp thay, việc bà Giàu đã gửi đơn kiện bà Hằng 1000 tỷ trước đó càng khiến dân mạng chú ý.

Tuy nhiên, những dòng tin nhắn "đòi kiện" của Hoài Linh nói trên chỉ là thông tin từ một phía, được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và chưa có chứng cứ xác thực. Hiện, Hoài Linh vẫn chưa có phản hồi về sự việc.

Cũng nói thêm về số tiền thưởng 9.999.999 đồng trong bản sao kê của Hoài Linh, một tài khoản Facebook được cho là kẻ thù “không đội trời chung” với bà Hằng tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã chia sẻ nội dung về số tiền “lạ” trên. Theo tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, đây thật ra là từ ngân hàng MB Bank, nơi danh hài mở tài khoản. Nội dung như sau: “LÌ XÌ ONLINE – KHAI XUÂN NHƯ Ý. Tết này đã khác Tết xưa, “TING TING” pháo nổ, đón “MƯA” lì xì. Nhân đôi niềm vui đầu năm bởi tấm thiệp may mắn và tiếng “TING TING” từ tính năng Lì xì qua App MBBank”.

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Bài viết của Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh: Internet

Khi vào trang Facebook của ngân hàng MB Bank thì đúng thực là có dòng trạng thái thông báo này. Nhiều khán giả cũng đã vào comment lên tiếng bênh vực NS Hoài Linh và lên án những kẻ đã tung tin không đúng về thần tượng của mình.

Một cư dân mạng tìm ra chi tiết 'minh oan' cho nghệ sĩ Hoài Linh trong vụ 'cách ly phóng xạ vẫn tiếp xúc nhiều người'

Một cư dân mạng tìm ra chi tiết 'minh oan' cho nghệ sĩ Hoài Linh trong vụ 'cách ly phóng xạ vẫn tiếp xúc nhiều người'

Liên quan đến việc danh hài Hoài Linh quẩy cực sung cùng bạn bè dù trong clip xin lỗi chậm giải ngân tiền từ thiện danh hài nói là đang cách ly vì xạ trị. Mới đây, một cư dân mạng đã có bài phân tích, tìm ra chi tiết minh oan cho thần tượng của mình.

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Từ khóa:   Hoài Linh bà Nguyễn Phương Hằng bà Phương Hằng bị kiện

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