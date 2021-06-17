Duy Mạnh tuyên 'khán giả Việt Nam hai mặt', không ngại làm 'quân sư đắc lực' bày nước rút an toàn cho Hoài Linh, Phi Nhung

Hậu trường 17/06/2021 07:11

Vừa qua, ca sĩ Duy Mạnh đã có phần trả lời câu hỏi của fan về sự việc Hoài Linh và Phi Nhung liệu có cơ hội "trở lại" tại quê nhà sau bao lùm xùm.

Những ngày gần đây, giới showbiz Việt liên tục gặp sóng gió khi hàng loạt scandal nổi lên, từ chuyện thiếu minh bạch khi làm từ thiện, nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng cho tới lùm xùm giữa con nuôi - mẹ nuôi. Có vẻ như, khán giả đang ngày càng mất niềm tin vào thế giới người nổi tiếng.

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã chia sẻ quan điểm của mình khi được một fan hỏi về con đường sự nghiệp của nghệ sĩ sau scandal.

Cụ thể, khi một cư dân mạng hỏi rằng: "Anh Mạnh ơi, theo anh, Hoài Linh và Phi Nhung ở Việt Nam gặp tai tiếng như lần này thì họ còn nhiều cơ hội để biểu diễn tại Việt Nam nữa không?". Nam ca sĩ đã không ngần ngại trả lời nếu cả hai chịu xin lỗi chân thành thì khán giả sẽ rất dễ tha thứ.

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Ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, anh cũng không quên bày tỏ về sự "hai mặt" của khán giả Việt. Bởi lẽ "làm 9 cái đúng 1 cái sai là bị ăn gạch đá" nhưng khi nghệ sĩ bỏ tiền làm từ thiện thì lại được khen ngay.

"Khán giả Việt Nam cũng 2 mặt bỏ xừ. Làm 9 cái đúng 1 cái sai là bị ăn gạch đá. Sau khi bị ăn gạch đầy nhà, ca sĩ họ bỏ tý tiền làm từ thiện là lại được khen ông tiên bà thánh ngay lập tức" - bình luận của ca sĩ Duy Mạnh.

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Phần trả lời của Duy Mạnh với fan - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, Hoài Linh vướng vào lùm xùm với số tiền 14 tỷ đồng ủng hộ miền Trung bị giải ngân chậm suốt 6 tháng. Tuy nam danh hài đã đăng 2 clip trần xin lỗi và trần tình với khán giả nhưng dư luận dường như vẫn chưa chịu bỏ qua. Ngoài những lời công kích, thậm chí có người đã gửi đơn tới cơ quan chức năng đề nghị tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh.

Ngay sau đó, một vụ ồn ào khác lại nổ ra khi ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường xuất hiện tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt". Theo đó, một đoạn tin nhắn được Hồ Văn Cường "nói xấu" mẹ nuôi và hy vọng có thể thoát khỏi Phi Nhung đã xuất hiện và là phát súng khiến scandal của Phi Nhung bùng nổ. 

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Nghệ sĩ Hoài Linh và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng bị đồn đoán rằng đang lợi dụng, chiếm đoạt cát xê cua con trai khi cho biết tiền đi hát và 200 triệu đồng quán quân VietNam Idol Kids của Cường đều do quản lý của cô giữ suốt 5 năm dù Hồ Văn Cường sống cùng mẹ ruột. Cách "để con cho cộng đồng dạy" của Phi Nhung cũng khiến nhiều người phản đối. Hiện, dù gia đình Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi nhưng cũng như Hoài Linh, việc này chỉ khiến dư luận ngày càng đào bới thêm.

Về Duy Mạnh, anh là một ca sĩ, nhạc sĩ người Việt Nam. Anh từng học tại Nhạc viện TP.HCM khoa Piano. Anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2005 với album đầu tay "Tình em là đại dương" với một loạt ca khúc trở thành hiện tượng của nhạc Việt mà trong đó nổi tiếng nhất cho đến ngày nay là ca khúc "Kiếp đỏ đen".

Duy Mạnh cũng được xem là một trong những nghệ sĩ "gắt" nhất làng giải trí Việt khi không ngại động chạm mà luôn nói lên những suy nghĩ của mình về những scandal của giới showbiz. 

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Từ khóa:   Hoài Linh 14 tỉ từ thiện Duy Mạnh - Phi Nhung Hồ Văn Cường

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